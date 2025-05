Lojas do centro estendem horário neste sábado e oferecem promoções para o Dia das Mães

Descontos e formas de pagamento flexíveis são as apostas para movimentar as vendas às vésperas da comemoração

Na véspera do Dia das Mães, o comércio do centro de Campo Grande funcionará em horário estendido neste sábado (10) e promete uma série de promoções para atender os consumidores que deixaram a compra para a última hora. Algumas lojas devem ampliar o expediente diante da melhora no movimento, e outras adotaram estratégias de parcelamento facilitado e descontos à vista.

Para quem quer apostar em perfumes e kits de beleza, os preços variam a partir de R$ 50 e há opções de parcelamento facilitado em até seis vezes na loja O Boticário. “Os kits compensam mais do que os produtos avulsos e têm opções para todos os bolsos”, afirma a vendedora Naely Emilly. A loja ainda avalia ficar aberta além do horário convencional, conforme a demanda neste sábado.

Consumidores que preferem presentear com calçados encontram alternativas com condições de pagamento ampliadas e descontos na compra com cartão fidelidade. A Anitta Calçados mantém o funcionamento até as 18h, mas pode estender em caso de grande fluxo. Compras acima de R$ 400 dão direito a um voucher de R$ 100 para ser usado após a data comemorativa. “A ação é válida para o mês todo e ajuda a manter o movimento mesmo depois do Dia das Mães”, diz o gerente Ananias Rufino.

Já quem procura bolsas e acessórios deve encontrar variedade e flexibilização nos preços e parcelamentos, com lojas abrindo mais cedo e estendendo o atendimento até o fim do movimento. Na Laura Alves Bolsas e Acessórios, o horário será flexível: abre às 8h e permanece com as portas abertas enquanto houver movimento. A proprietária, Eliete Oliveira, afirma que o cenário melhorou significativamente nos últimos dois dias. “Estamos parcelando mais vezes, com ou sem juros, dependendo do caso. O importante é o cliente sair com o presente.”

Além das condições facilitadas, algumas lojas oferecem descontos adicionais para pagamentos no PIX ou em dinheiro. A orientação dos lojistas é aproveitar o sábado para garantir os presentes com mais tranquilidade, já que a expectativa é de fluxo intenso até o fim da tarde.

O Dia das Mães será celebrado neste domingo (11), e a data representa uma das mais importantes para o comércio local. Segundo levantamento da Fecomércio-MS, a maioria das compras deve ocorrer no centro da cidade.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram