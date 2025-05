Mais de 2,8 toneladas de maconha são apreendidas em dois flagrantes no interior do Estado

Drogas eram transportadas em caminhonetes furtadas; motoristas foram presos após abordagens em Guia Lopes da Laguna e Bonito

Dois carregamentos de maconha que juntos somam mais de 2,8 toneladas foram apreendidos na tarde de quinta-feira (8) em ações distintas nos municípios de Guia Lopes da Laguna e Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul. As drogas estavam escondidas em caminhonetes que tinham registro de furto, e os motoristas acabaram presos.

O primeiro flagrante aconteceu em Guia Lopes da Laguna, na BR-267. Uma caminhonete Toyota Hilux foi parada durante uma fiscalização e, assim que os agentes se aproximaram, viram que o veículo estava carregado com tabletes de droga nos bancos. O motorista levava 1.504 quilos de maconha e outros 3,2 quilos de skunk. Aos policiais, ele contou que havia buscado o entorpecente em Ponta Porã e que levaria até Brasília (DF). A caminhonete estava registrada como furtada desde novembro do ano passado, em Belo Horizonte (MG).

Pouco depois, em Bonito, outro caso chamou atenção pela tentativa de fuga. Uma caminhonete MMC L200 Triton ignorou a ordem de parada e fugiu pela mesma rodovia. O veículo só foi interceptado no perímetro urbano da cidade, com apoio da Polícia Militar. Dentro dele, foram encontrados 1.302 quilos de maconha. A caminhonete também havia sido roubada em novembro de 2024, desta vez em Niterói (RJ).

Os dois homens que conduziam os veículos foram detidos e entregues às delegacias de Polícia Civil de suas respectivas cidades.

