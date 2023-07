Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sonhando com promoção e aumento de salário, minha consagrada? Errada não tá e os astros apontam mesmo boas possibilidades, só que você terá que ralar bastante e mostrar sua natureza batalhadora sem alardear seus feitos. É hora de agir com sutileza, focar no serviço e cuidar dos deveres sem chamar muita atenção. Mas fica sussa porque a chefia acabará enxergando suas competências e pode premiar seus méritos. Projetos inovadores recebem estímulos na parte da tarde e seu lado sociável virá à tona nos contatos. Baladas e rolês com amigos devem movimentar as paqueras e há belas chances de engatar um lance promissor com alguém cativante e bom de papo. No romance, o clima é de grande companheirismo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje o desejo de evoluir e progredir se fortalece e você tem tudo para se dar bem, meu cristalzinho! Se atua em serviços que envolvam contatos com o público, grupos ou equipes, deve se destacar ainda mais. Terá facilidade para relacionar com todo tipo de gente e pode angariar bons apoios, com chance, inclusive, de conseguir vantagens materiais. Os estudos, sobretudo no ensino superior, ficam beneficiados graças à sua perseverança, boa memória e vontade de aprender. Se está em busca de um novo amor, há possibilidade de embarcar em um namoro à distância ou então em um lance cheio de química com um crush moderninho. Na união, as afinidades serão valorizadas e a sintonia com o xodó deve ser total.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianjos e geminianjas podem nadar de braçadas nas oportunidades que devem surgir e a hora de lacrar e lucrar é agora! Com sua determinação e seus instintos despertos, será mais fácil farejar bons negócios, seja na carreira, seja ao lidar com dinheiro. No período da tarde, a Lua muda de setor e traz good news, principalmente para quem investir em coisas inovadoras e diferentes. Também há belas chances de encher o bolso com algo que sabe e gosta de fazer. Na paixão, seu lado sensuelen prevalece em boa parte do dia, mas as vibes mais positivas devem rolar da metade da tarde em diante, quando surpresinhas deliciosas podem acontecer. Alguém com potencial para ser o seu número pode encantar você.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

As estrelas abrem a terça com vibes superpositivas e prometem uma manhã perfeita para você crescer e se estabelecer, cancerianjo! Lua e Netuno trocam likes e mandam bons estímulos para investir em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Com mil ideias em mente, pode sonhar, pensar e criar projetos promissores para o futuro. Os astros também favorecem o trabalho e revelam que é hora de somar forças com colegas: terá excelentes resultados ao contar com apoio alheio. No amor, encontros especiais podem rolar longo do dia e não vai faltar seducência para atrair o crush à noite. Com o mozão, aproveite para dar asas à imaginação e curtir tudo o que vocês dois gostam.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender do céu, os interesses de trabalho vão se impor e mudanças benéficas devem acontecer já pela manhã. Não vai faltar empenho nem organização para cumprir as tarefas e quem faz bicos para garantir o ganha pão pode descobrir alternativas rentáveis. A saúde também fica mais protegida e a disposição física será uma grande aliada na hora de pegar no pesado – hoje sua energia tá turbinada, bebê! Na parte da tarde, a Lua troca de signo e coloca os relacionamentos em evidência. Terá mais vontade de socializar, estar com os outros e dar atenção às pessoas queridas, sobretudo ao mozão. Se está free, o desejo de se amarrar vai aumentar e há ótimas chances de começar um lance promissor com alguém.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Alegrias, surpresas incríveis e novidades surgem em seu horizonte astral ao longo do dia e tudo indica que você vai curtir momentos gostosos com as pessoas queridas. A vida amorosa tá no pacote e a sintonia com o love será top. Se o coração tá vago, chegou a hora de mudar o status: alguém que já mexe com os seus sentidos pode abrir o jogo e falar de compromisso mais sério – eita coisa boa! Na parte da tarde, os assuntos de trabalho ganham impulso e as chances de se destacar em suas atividades ficam mais cristalinas, sem falar que você pode mandar bem junto à chefia com ideias mais arrojadas e modernas. Também terá boa vitalidade na saúde e muito pique para ir atrás dos seus interesses.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia terá momentos prazerosos, mas o serviço será o foco principal na parte da manhã e o dever virá antes do lazer. Quem exerce uma atividade autônoma ou em home office vai render bastante. Já à tarde, o cenário muda junto com a Lua e a sorte vai soprar em sua direção, meu cristalzinho! Seu charme, simpatia e criatividade vão bombar e favorecer seus interesses pessoais e profissionais. É amém que fala? De quebra, seu jeitinho sociável será um chamariz para atrair companhias e além de ampliar seu círculo de amizades, você deve curtir horas deliciosas com parentes e o mozão. Se está na pista, pode chegar junto porque será sucesso na certa. Com seus encantos no auge, vai deixar o crush caidinho.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se está esperando uma terçafeira pontuada por harmonia e boas energias, acertou em cheio, meu bombonzinho! Hoje os astros estão inspirados e prometem realçar o clima de sintonia e entendimento com quem trabalha e convive. Sua disposição se eleva e você terá muita habilidade para defender seus interesses e vender seu peixe, podendo consagrar conquistas nas finanças, no trabalho, nos contatos pessoais e também na paixão. Se está a fim de alguém, tire proveito da sua boa lábia e autoconfiança ao longo do dia, pois tem tudo pra dar match no crush. A noite será mais propícia para quem tem uma relação firme e a vontade de curtir a privacidade com o xodó deve aumentar – valorize seu ninho de amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tô vendo aqui que a chance de dobrar seus ganhos é real e oficial, bebê,e quem avisa é a Lua, que fecha parceria com Plutão na sua Casa da Bufunfa. O momento é ideal para focar nos interesses materiais, explorar seu tino empreendedor e aproveitar ao máximo as oportunidades que devem surgir: é hora de faturar, Sagita! O melhor é que se garantir grana extra na conta você pode curtir ainda mais as surpresinhas gostosas que estão previstas a partir da tarde. Encontros, passeios e agitos com amigos podem reservar alegrias e os contatinhos serão a cereja do bolo. Sua simpatia e seu bom papo vão ficar irresistíveis e uma conquista gloriosa pode rolar na paixão. Com o love, mais leveza e diálogo aberto.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quer notícia boa e grana no bolso, Caprica? Não seja por isso! Se depender dos astros, tem mudança nas suas finanças e você vai se valer dos seus dons para lacrar e lucrar. Netuno deixa a sua imaginação acesa e ideias férteis devem surgir sem que precise fazer grandes esforços mentais. À tarde, a Lua ingressa em sua Casa do Dindim e suas atenções se voltam para os assuntos materiais. Você terá muita criatividade para pensar e encontrar alternativas e soluções que ajudem a reforçar os ganhos e zerar as contas. Na paquera, é hora de explorar seu charminho e investir num bom papo para impressionar quem deseja. O romance também recebe boas energias e você vai sentir muita segurança ao lado do mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Socializar é a especialidade dos aquariamores, mas o astral anda introvertido e tende a ficar assim até o início da tarde, viu bebê? Você pode não ter tanta disposição para interagir com as pessoas, mas vai contar com um instinto muito apurado para farejar negócios oportunos e lucrativos. Sua capacidade de imaginação também estará bombando e você pode ter várias ideias rentáveis. Às 14h30, a Lua desembarca no seu signo e traz mais descontração, leveza e harmonia, principalmente em suas relações. Seu jeito deve ficar mais solto, articulado e receptivo, sinal de que será bem mais fácil se entrosar com as pessoas. O amor ganha estímulos e a noite promete ser maravigold na paquera e no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

As estrelas dão o maior incentivo para o seu sucesso e as coisas devem fluir do jeitinho que espera, meu bombonzinho trufado! Se procura emprego, aproveite o período da manhã para divulgar seu currículo, falar com amigos e conhecidos – pode se dar bem! Para quem está firme no serviço, Netuno garante inspiração e criatividade para se destacar, sem falar que deve brilhar em atividades que envolvam grupos e equipes. Mas o clima muda após esse período e convém cuidar com mais carinho da saúde. Com o xodó, o romantismo tá on e não faltará carinho em boa parte do dia. Já se está na pista talvez precise de coragem extra para chegar no crush. Vença a timidez e confie mais em seus encantos piscianos.