Livro “O Menino do Canto da Parede” será lançado hoje na Cafeteria Doce Lembrança

Foto: Reprodução
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Obra de Clóvis Matto Grosso propõe uma narrativa marcada por questões emocionais e relações familiares

Transformar memórias, dores e sentimentos em palavras foi o caminho encontrado pelo empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso para dar vida ao livro “O Menino do Canto da Parede”, que será lançado neste sábado (23), a partir das 16 horas, na cafeteria Doce Lembrança, em Campo Grande. A obra marca a estreia literária do autor e propõe uma narrativa marcada por questões emocionais, relações familiares e processos de cura interior.

Ambientado entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980, o livro acompanha Rafael, um menino criativo, sensível e inquieto, que enfrenta dificuldades de aprendizagem em uma época em que temas como o TDAH ainda eram pouco compreendidos pela sociedade. Ao longo da história, o personagem tenta se adaptar a padrões rígidos enquanto lida com conflitos familiares, sentimentos de inadequação e buscas internas ligadas à espiritualidade, identidade e aceitação.

Segundo Clóvis Matto Grosso, grande parte da narrativa foi inspirada em experiências reais, embora o livro também traga elementos de ficção e espiritualidade. O autor explica que o processo de escrita acabou se tornando também uma jornada pessoal de compreensão e perdão. “Na caminhada da escrita do livro, fui sentindo no meu coração um sentimento de perdão de muitas cicatrizes que existiam”, relata. A inspiração foi tão intensa que a obra se transformou no primeiro volume de uma trilogia, com os próximos livros já em desenvolvimento.

O título “O Menino do Canto da Parede” faz referência às lembranças da infância do autor, quando passava longos períodos de castigo e encontrava conforto na imaginação. Segundo ele, surgia dali um menino imaginário que lhe trazia palavras de acolhimento e ajudava a enfrentar momentos difíceis.

“A obra busca justamente provocar identificação no leitor, incentivando reflexões sobre feridas emocionais, relações familiares e a importância de enxergar cada indivíduo em sua singularidade”, destaca.

Publicado pela Life Editora, o livro também carrega forte conexão com Mato Grosso do Sul, trazendo referências culturais, paisagens e experiências ligadas ao cotidiano do estado. O evento de lançamento será aberto ao público e contará com entrada gratuita na cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2.055, no Centro de Campo Grande.

 

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