Leite fecha a semana com queda no preço, chegando a custar R$ 4,79 o litro

Diante da variação agarantia de economia ainda exige pesquisa do consumidor

Conforme pesquisa realizada pelo jornal O Estado, alguns produtos da cesta básica sofreram alteraçoes novamente durante a semana. O levantamento desta sexta-feira (29) identificou oscilações em diferentes categorias, com destaque para a queda no preço do leite integral.

A caixinha de 1 litro apresentou redução e foi encontrado entre R$ 4,79 e R$ 5,99, entre os seis estabelecimentos mapeados. Apesar da pequena diferença entre os preços, o produto registrou queda em alguns supermercados na comparação com semanas anteriores, aliviando parte do impacto no orçamento das famílias.

Entre as proteínas, o quilo do frango congelado variou entre R$ 9,49 e R$ 11,99, diferença de 26,34%. Já o coxão mole apareceu entre R$ 43,90 e R$ 49,90. A paleta suína foi encontrada entre R$ 14,89 e R$ 18,99 o quilo.

O café continua entre os itens com maior peso no bolso do consumidor. O pacote de 500 gramas do Três Corações variou entre R$ 23,90 e R$ 33,90. A pressão nos preços segue relacionada à oferta reduzida do grão no mercado internacional.

No hortifrúti, o tomate apresentou uma das maiores oscilações da pesquisa. O produto foi encontrado entre R$ 7,99 e R$ 19,90 o quilo. O alho variou entre R$ 19,90 e R$ 34,90, alta de 75,3% entre os extremos pesquisados. A banana teve preços entre R$ 2,99 e R$ 7,99. A maçã variou de R$ 5,49 a R$ 9,98. Já a laranja apareceu entre R$ 2,49 e R$ 4,49 o quilo.

Os itens básicos da alimentação apresentaram diferenças menores. O arroz de cinco quilos variou entre R$ 14,89 e R$ 17,90, diferença de 20,2%. O feijão carioca foi encontrado entre R$ 8,89 e R$ 10,75. O óleo de soja teve preços entre R$ 5,89 e R$ 8,89, enquanto o açúcar refinado ficou entre R$ 5,29 e R$ 6,98.

Os produtos de limpeza seguem com forte diferença de preços entre os estabelecimentos pesquisados. O sabão em pó de 1,6 quilo variou entre R$ 20,90 e R$ 27,99. O sabão em barra apareceu entre R$ 8,90 e R$ 16,49, uma das maiores variações da pesquisa. O detergente foi encontrado entre R$ 1,85 e R$ 2,79.

O levantamento evidencia que os campo-grandenses devem comparar preços entre supermercados antes de fecharem a lista do mês. Já que essas diferenças podem impactar a compra de itens básicos consumidos diariamente pelas famílias.

Por Polyana Vera

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