Leilão da Rota da Celulose é prorrogado para 2025 com foco em ajustes e atratividade do mercado

Após a prorrogação do leilão da Rota da Celulose, inicialmente marcado para 6 de dezembro de 2024, o Governo de Mato Grosso do Sul trabalha para ajustar o projeto e reintroduzi-lo no mercado no primeiro trimestre de 2025. A iniciativa prevê a concessão de trechos de cinco importantes rodovias: MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267, totalizando 870,3 quilômetros, por um período de 30 anos.

O governador Eduardo Riedel destacou o potencial estratégico do projeto, enfatizando a relevância de Mato Grosso do Sul no cenário nacional. “O estado tem um projeto de desenvolvimento consolidado e atrai investimentos graças à segurança que oferece aos empresários. A Rota da Celulose foi elaborada com o aval do governo federal e visa garantir competitividade aos negócios, além de segurança e comodidade aos usuários das rodovias”, afirmou.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, que acompanhou todo o processo de estruturação do leilão, explicou que a decisão de adiamento foi influenciada pelas condições do mercado. “As taxas de juros elevadas e o contexto macroeconômico do país dificultaram o avanço, além da alta oferta de concessões de infraestrutura, com quase 5 mil quilômetros de rodovias leiloados recentemente, somando investimentos de R$ 130 bilhões”, analisou.

Detoni ressaltou que o próximo passo será reavaliar o projeto, realizando consultas e sondagens no mercado para garantir sua atratividade. Com ajustes planejados, a expectativa é que o leilão retorne ao calendário no início de 2025.

O projeto inclui melhorias significativas para a infraestrutura rodoviária da região, como duplicações, acostamentos, implantação de terceiras faixas, contornos, travessias sobre linhas férreas, passagens de fauna, passarelas e postos de parada e descanso para caminhoneiros.

Entre os serviços disponíveis aos usuários estão:

– 19 guinchos para socorro mecânico;

– 13 ambulâncias para atendimento médico;

– 7 veículos de inspeção de tráfego;

– 5 caminhões-pipa para combate a incêndios;

– 5 caminhões para apreensão de animais e desobstrução de pistas;

– 13 postos de atendimento equipados com estacionamento, sanitários, telefones e áreas de descanso.

Além de fortalecer a logística de transporte, a concessão busca aprimorar a segurança viária e a mobilidade, beneficiando diretamente os usuários das rodovias e contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.

Com o crescimento do setor de celulose e a ampliação das operações logísticas no Mato Grosso do Sul, a Rota da Celulose se posiciona como um projeto-chave para sustentar o desenvolvimento regional e nacional nos próximos anos.

Com informações da assessoria comunicação do Governo de MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais