Item da cesta básica chega a 139% de variação em regiões de MS

O tomate rasteiro lidera a variação de preços em levantamento do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), de setembro, dos itens que compõem a cesta básica nos municípios de Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã.

Na pesquisa, realizada pela instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) em parceria com os Procons municipais, o quilo do produto apresentou preço médio de R$ 2,98 na Capital e R$ 7,14 no município localizado na fronteira entre Brasil e Paraguai, totalizando uma diferença de 139,82%.

As equipes visitaram 33 estabelecimentos, entre os dias 11 e 20 de setembro, levantando os preços de 33 produtos que compõem a cesta básica.

Também no segmento de hortifrúti, o quilo da cebola registrou variação de 93,56%, com preços médios entre R$ 3,95 em Campo Grande e R$ 7,64 na cidade de Ponta Porã.

Considerados os três municípios pesquisados, o óleo de soja teve a menor variação média de valores, sendo comercializado a R$ 5,77 na Capital e R$ 5,94 nas cidades do interior.

“Estamos ampliando, em conjunto com os Procons municipais, a abrangência de nossas pesquisas para refletir a evolução dos preços e ajudar os consumidores de todo o Estado”, explica o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.

“Nessa primeira fase foram integrados no levantamento dados das regiões leste e sudoeste. Este é um trabalho em desenvolvimento visando a proteção, orientação e defesa dos direitos consumeristas”.

Ainda segundo o levantamento a cesta básica apresentou preço médio de R$ 312 na região centro-norte do Estado, representada por Campo Grande, R$ 318,91 no leste, tendo como referência Três Lagoas e R$ 348,35 relativo ao sudoeste, representado por Ponta Porã.

Os dados consolidados e por município estão disponíveis para consulta no site do Procon/MS.

Com Gov MS