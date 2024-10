Comunidade São Francisco abençoará pets nesta sexta-feira (04)

No dia 4 de outubro é comemorado o Dia do Santo Protetor dos Animais, São Francisco de Assis. A Paróquia São Francisco de Assis realizou a primeira bênção dos animais foi em 2013, ano da criação da Comunidade. Na próxima sexta-feira (04), haverá a tradicional benção dos animais. Todos os tutores de pets poderão levar seus animais para receber a benção em nome do Santo Francisco de Assis.

Conforme divulgado a solenidade acontecerá das 08 às 10h30 e das 16 h às 17h30, no pátio da Paróquia São Francisco de Assis. No dia 4 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de São Francisco de Assis, frade italiano que se doou inteiramente no serviço a Jesus Cristo. São Francisco abriu mão de toda a riqueza de sua família para viver uma vida simples, pobre, casta e obediente. O santo amava a natureza e se dedicava a ela. Por isso, ele é considerado o Padroeiro da Ecologia e o Protetor dos Animais.

A programação começa nesta quinta-feira (03), a partir das 20 h, haverá uma celebração rememorando os últimos momentos de São Francisco antes de seu falecimento, chamado de Trânsito de São Francisco. Ainda na sexta, às 6 h e 19 h, haverá Missa Solene para todos os fiéis.

A tradição reflete o profundo amor e cuidado que o santo, conhecido como o protetor dos animais e da natureza, demonstrou por todas as criaturas de Deus. Toda a celebração acontecerá na Paróquia Francisco de Assis, localizada na Rua 14 de Julho no Bairro São Francisco, em Campo Grande.

Por Thays Schneider