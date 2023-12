Itaipu promoverá recursos ambientais para 35 municípios de MS

A Itaipu Binacional apresentou aos prefeitos do estado o projeto “Convênios de Gestão Ambiental por Bacias Hidrográficas”, cujo objetivo é promover desenvolvimento em 35 municípios, com recursos que visam a segurança hídrica e o desenvolvimento territorial nas áreas de atuação da itaipu, que é a Bacia do Paraná. O projeto é desenvolvido por Ações, Atividades, Critérios, Estimativa de Investimento e Participação da Itaipu Binacional. Ainda, dentro desse portifólio, em alguns dos projetos a Itaipu vai financiar 100% das atividades, em outros casos o município entra com contrapartida financeira.

Os municípios contemplados foram: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourado, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Novo Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Vicentina, e Mundo Novo.

Para o município ser contemplado pelo projeto é necessário escolher as ações dentro do portfólio criado pela Itaipu, que são as seguintes atividades: Construção e Reforma de Terraços; Pavimento Asfáltico (TST) e Adequação de Estrada; Recuperação/proteção de Nascentes; Equipamentos de Gestão de Resíduos; Biodigestor de pequeno porte; Projeto Técnico-Executivo; Triturador de Galhos Motorizado e Sistema de Geração Fotovoltaica.

O assessor Especial da direção-geral brasileira da Itaipu Binacional, Newton Ricardo de Almeida, apresentou o projeto aos prefeitos presentes no evento e enfatizou o trabalho que a Itaipu realiza:

Ainda, o assessor explica que mediante as apresentações dos projetos feitos pelos municípios na linha sustentável, social e ambiental, os recursos da Itaipu serão revertidos para o desenvolvimento dos municípios. Esses recursos serão distribuídos via consórcio público ou via município, fica critério da gestão municipal.

Sobre os benefícios que esses recursos vão trazer para a população do estado, Newton Almeida, explica um exemplo de projeto, que se for escolhido pela cidade, vai ajudar na diminuição de energia elétrica. “Dentro do portifólio de ações que a Itaipu desenvolveu, tem um Sistema de Geração Fotovoltaica, vamos supor que o município quer desenvolver uma Usina fotovoltaica de 100 kWp, ela custa 500 mil reais, a Itaipu banca 90% desse projeto, ou seja, 450 mil reais e o município entra com 50 mil, esse projeto é para diminuir a energia de um hospital da cidade ou até mesmo de uma escola”, comenta o assessor. Os municípios citados já podem apresentar o projeto, pelo site da Itaipu ou via Consórcio público. O Prazo de Vigência do projeto é de 24 a 36 meses.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook

Leia mais: Diretor da Itaipu virá ao MS na próxima semana