Diretor da Itaipu virá ao MS na próxima semana

O deputado federal Vander Loubet ( PT), marcou para a próxima semana, terça (6), uma reunião do diretor geral brasileiro da Itaipu da Itaipu Binacional, Enio Verri com o governador Eduardo Riedel ( PSDB)

O anúncio veio nas redes sociais do deputado que falou da importância da reunião. “Tanto a Itaipu tem interesses no Mato Grosso do Sul quanto o Mato Grosso do Sul tem interesses na Itaipu, por isso, a ideia do Enio é sentar para discutir esses interesses e projetos em favor do desenvolvimento do Estado e do País”, declarou Loubet, em publicação nas redes sociais.

Estão previstos programas de desenvolvimento local em municípios lindeiros do Paraná e do Mato Grosso do Sul com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e também um convênio com o Ministério dos Povos Indígenas, que deve ser assinado em junho, com iniciativas de educação e assistência à produção agrícola dos indígenas da região.

Vander afirmou que o encontro foi uma solicitação de Enio Verri.

