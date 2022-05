Power Couple: Casal Bretheus, Baronesa e Roger, e Dinei e Erika se enfrentam na DR

A nova DR da 6 temporada do Power Couple está formada, com muita treta e confusão entre os casais. Brenda e Matheus, Baronesa e Roger, e Dinei e Erika se enfrentam na eliminação que acontece na noite de hoje (19). O público vota em qual casal que querem deixar na casa, e o menos votado deixa o programa no ao vivo.

A formação já iniciou com Erika e Dinei e Brenda e Matheus sentados no banco da DR. Os dois casais ficaram em último no ranking da semana. A votação foi acalorada, com discussão até dos considerados plantas da edição.

O Casal Power da semana, Gabi e Cartolouco, mudaram os rumos da formação e usaram o poder de transferir votos e tiraram todos os votos de Karol e Mussunzinho e deram para Baronesa e Rogério, que passaram a somar 9 votos e não conseguiram escapar da DR.

Veja quem votou em quem:

Gabi e Cartolouco – Baronesa e Rogério

Eliza e Hadballa – Andreia e Nahim

Karol e Mussunzinho – Baronesa e Rogério

Michele e Passa – Andreia e Nahim

Anne e Pe Lanza – Baronesa e Rogério

Luana e João Hadad – Michele e Passa

Baronesa e Rogério – Karol e Mussunzinho

Brenda e Matheus – Karol e Mussunzinho

Yvi e Fernando – Karol e Mussunzinho

Adryana e Albert – Karol e Mussunzinho

Andreia e Nahim – Baronesa e Rogério

Erika e Dinei – Baronesa e Rogério