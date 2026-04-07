Inflação do carro usado subiu mais do que de zero-quilômetro entre 2020 e 2025

Alta no preço dos carros novos é de 51,5% e valorização dos usados chega a 83%, em 5 anos

A inflação do carro usado subiu mais do que a do zero-quilômetro entre 2020 e 2025, segundo dados do IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação dos preços dos automóveis leves usados no país. Enquanto o preço dos veículos zero-quilômetro ficou 51,5% mais caro, os usados tiveram aumento de 83% no período – uma diferença de mais de 30 pontos percentuais.

Uma das razões para essa diferença de preços está na menor procura por veículos zero-quilômetro e no aumento da demanda por seminovos e usados iniciada na pandemia de Covid-19 e que se consolidou nos últimos anos. De acordo com dados da Fenauto, as vendas de carros usados saltaram mais de 40% desde 2020, chegando ao patamar de quase 18 milhões de veículos comercializados no ano passado, enquanto a comercialização de carros zero-quilômetro somou 2,5 milhões em 2025, alta de 28% em relação a 2020, segundo a Fenabrave e Anfavea.

“O movimento inflacionário que atingiu o preço dos zero-quilômetro provocou uma mudança no perfil de compra do consumidor médio, já que a alta não foi acompanhada por um aumento proporcional da renda, fazendo com que cada vez mais pessoas optassem por veículos mais antigos”, explica Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do banco BV.

Em 2020, devido à pandemia de COVID-19, o setor automotivo brasileiro passou por uma crise sem precedentes, com queda na produção de carros novos devido ao fechamento de fábricas e à falta de componentes, em especial semicondutores. Esse cenário gerou filas de esperas nas concessionárias, pressionou preços e levou o consumidor a comprar usados ou seminovos, que eram as opções disponíveis no mercado naquele momento. Essa maior procura, por sua vez, resultou em valorização recorde dos usados, tendência que vem se mantendo nos últimos anos.

“O mercado de usados é enorme, com opções de modelos e faixas de preço para todos os bolsos. Mesmo com a valorização desse segmento, existem alternativas que atendem diferentes perfis”, complementa Jamil Ganan.

Entre as marcas com maiores variações nos últimos anos estão o Renault Clio (57,8%), Renault Logan (49,9%) e Ford Focus (44,9%). Na outra ponta, com menor variação no período, ficaram o Jeep Renegade, com alta de1,2%. Tiveram queda de preço o Volkswagen Nivus (-3,5%) e Volkswagen T Cross (-5,4%).

O IBV Auto é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico.

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.