Homem é baleado após ter casa invadida no Guanandi

Homem desconhecido invadiu casa e efetuou disparos contra a vítima

Uma tentativa de homicídio, após invasão da casa de um homem, de 25 anos, ocorreu no bairro Guanandi, em Campo Grande. A polícia foi acionada por meio da COPOM (Comitê de Polícia Monetária) e o socorro foi chamado imediatamente.

Os disparos ocorram dentro da residência. A princípio, seria apenas uma lesão por arma de fogo, porém, os policiais encontraram algo a mais: vestígios do crime maiores, como marcas de sangue e cápsulas de munição deflagradas.

Testemunhas contam que a invasão ocorreu pelo quintal da casa. O atirador tentou disparar contra vítima, a qual estava com parentes na casa e conseguiu fugir pela porta dos fundo, mesmo machucado e sendo perseguido pelo delinquente conseguiu chegar na casa dos vizinhos onde foi socorrido.

Segundo o hospital, o homem chegou com múltiplas perfurações causadas por disparos de arma de fogo, cerca de oito ferimentos, porém estava estável.

Até agora não há motivação ou ideia de quem era o envolvido. Existe uma possibilidade de uma segunda pessoa que deu auxílio ao atirador, mas nada confirmado pela polícia.

A polícia está investigando o caso e o local já foi isolado para perícia.