Inflação deve subir para 5,58% em 2025, e juros continuam altos

Levantamento também aponta crescimento menor do PIB e alta do dólar nos próximos anos

O mercado financeiro aumentou a projeção da inflação para 2025 e manteve a taxa de juros em um patamar elevado, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central. Agora, a expectativa é que a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fique em 5,58%, acima dos 5,51% projetados na semana passada.

Além disso, a economia brasileira deve crescer um pouco menos do que o previsto anteriormente. O Produto Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve crescer 2,03% em 2025, uma leve redução em relação à projeção anterior de 2,04%.

Inflação segue pressionada por alimentos e dólar alto

O aumento da inflação tem sido impulsionado, principalmente, pela alta no preço dos alimentos. A estiagem prolongada no último ano e o aumento no valor das carnes estão entre os fatores que encareceram os produtos básicos da alimentação. Além disso, a valorização do dólar em relação ao real torna os produtos importados mais caros, o que também contribui para o aumento dos preços.

Diante desse cenário, o Banco Central pode adotar medidas para tentar controlar a inflação, incluindo a manutenção ou até mesmo o aumento da taxa básica de juros, atualmente em 13,25% ao ano. Segundo o Comitê de Política Monetária (Copom), que define essa taxa, um novo aumento de 1 ponto percentual pode ser necessário na próxima reunião do órgão, marcada para os dias 18 e 19 de março.

Juros seguem altos e devem cair apenas nos próximos anos

A taxa de juros, que influencia diretamente o custo dos empréstimos e financiamentos, deve continuar alta em 2025. O mercado financeiro prevê que a taxa Selic ficará em 15% no próximo ano, mesmo nível estimado nas últimas semanas. A partir de 2026, a tendência é de redução gradual, com previsão de 12,5% para esse ano, 10,5% em 2027 e 10% em 2028.

A Selic é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Com a manutenção da taxa em níveis elevados, o objetivo é conter o avanço dos preços, ainda que isso possa desacelerar o crescimento econômico.

Dólar pode chegar a R$ 6,00 em 2025

O mercado também prevê uma valorização do dólar nos próximos anos. A moeda norte-americana deve encerrar 2025 cotada a R$ 6,00, acima do valor atual de R$ 5,75. Para os anos seguintes, as projeções indicam que o câmbio permanecerá em níveis elevados: R$ 6,00 no fim de 2026, R$ 5,93 em 2027 e R$ 5,99 em 2028.

A valorização do dólar tende a pressionar os preços no Brasil, especialmente em setores que dependem de insumos importados. Com o câmbio em alta, produtos como combustíveis, eletrônicos e alimentos podem ficar mais caros, o que impacta diretamente a inflação e o poder de compra da população.