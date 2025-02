Pistoleiros são presos pelo DOF logo após assassinato em Jardim

Suspeitos foram capturados na fronteira com o Paraguai com armas e dinheiro após execução de motorista de van

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam em flagrante dois homens suspeitos de envolvimento na execução de um motorista de van na BR-060, entre Jardim e Bela Vista, na tarde deste domingo (9). Após o crime, a dupla tentou fugir para Amambai, mas foi interceptada durante um cerco na fronteira com o Paraguai.

Os suspeitos estavam em uma Fiat Toro preta, veículo apontado por testemunhas como sendo o mesmo utilizado na ação criminosa. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 CBC Military, que teria sido usada no crime, além de quase R$ 9 mil em dinheiro e um capuz balaclava.

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida pelos disparos enquanto dirigia a van pela BR-060 e, após parar no acostamento, foi baleada novamente. Durante a prisão, um dos suspeitos afirmou que havia sido coagido a ceder o carro e a arma para uma cobrança de dívida na cidade de Jardim.

Na residência de um dos envolvidos, os policiais apreenderam um arsenal de armas, incluindo uma pistola TS9 9mm com dois carregadores, uma carabina Puma calibre .38, uma carabina CBC 7022 calibre .22, uma carabina GAMO 6.25 e uma luneta Red Dot Cactus 1×35.

Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica por um crime cometido no Paraná e responde por tráfico de drogas. A dupla, juntamente com o veículo, as armas e as munições, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação do DOF ocorreu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).