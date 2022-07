Infaero prevê fluxo 50% maior de passageiros no aeroporto de Campo Grande

Os 17 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 4,1 milhões de passageiros durante o período das férias escolares, entre os dias 1º/7 e 1º/8 de 2022. O número é 96% maior em relação ao movimento do ano passado, quando aproximadamente 2,1 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram nestes terminais.

Para Campo Grande, a previsão é que no período o fluxo seja de 141.909 passageiros contra 94.640 em 2021. Além disso, estão previstos 30,4 mil pousos e decolagens no período. A projeção é 76% superior ao fluxo de aeronaves em 2021.

As projeções para as próximas férias de julho superam, inclusive, a movimentação registrada em 2019 (entre 5/7 e 5/8 daquele ano), antes da pandemia da Covid-19. O crescimento previsto é de 13% e 6% no quantitativo de passageiros e voos, respectivamente.

A previsão foi elaborada a partir dos dados de oferta de assentos informados pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2022 com as férias de julho de 2021, quando houve redução nas atividades em função da pandemia.

O atendimento e as orientações aos viajantes também contam com os “amarelinhos” da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão usando equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.

Com informações Fecomércio