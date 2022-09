Inadimplência com IPTU 2022 soma R$ 371 milhões na Capital

São 175 mil imóveis que ainda não realizaram o pagamento

A inadimplência com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022 gira em torno de R$ 371 milhões, em Campo Grande. O montante se refere a, aproximadamente, 175 mil imóveis que ainda não realizaram o pagamento, de um total de 399 mil carnês gerados. Ou seja, 44% ainda não pagaram o tributo. Os dados foram repassados pela Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamentos) ao jornal O Estado.

Além disso, existem outros R$ 200 milhões de exercícios anteriores, seja por meio de dívida ativa ou de outros. A nota enviada ressalta que a situação da prefeitura está equilibrada. “O município realiza ações com essa arrecadação, de fomento à educação como para as merendas nas escolas, uniformes, kits escolares, contratualização de professores, entre outros, para as mais variadas áreas públicas.”

A aposentada Nilza Brito de Souza, de 68 anos, é um dos contribuintes do município que se viram obrigados a deixar o compromisso com o IPTU para segundo plano. Segundo ela, muitas são as dificuldades enfrentadas nos últimos anos, situação que ela atribui à elevação desenfreada do custo de vida. “Fui colocando as necessidades básicas da minha casa em primeiro lugar e o imposto ficou para depois”, lamenta.

Outra situação destacada por Nilza foi o período intenso da COVID-19, no qual seu filho contraiu de forma grave a doença, gerando um gasto altíssimo com medicamentos, que estavam em falta na rede pública de saúde.

“A prioridade era a vida do meu filho. Foram cerca de R$ 50 mil gastos, que continuo pagando até hoje. IPTU não foi nada comparado a isso”, lembra.

A idosa afirma que já foi até a Central do IPTU para verificar condições e se programar. “Acredito que a melhor opção será aguardar pelo Refis. Espero que tenha neste próximo ano”, conclui. Como renegociar Para os que estão inadimplentes com o imposto predial é possível obter informações de quitação e renegociação, e tirar dúvidas por diversos canais disponibilizados pela Prefeitura de Campo Grande.

O secretário adjunto da Sefin, Sérgio Padovan, destaca algumas das opções com que os cidadãos podem contar. “Temos a consulta pela internet, o atendimento presencial na Central do IPTU e recentemente o teleatendimento, no qual é possível obter as informações detalhadas, emissão de guia e até parcelamento.”

Os telefones e e-mail atendem em horário comercial, de segunda a sexta, das 7h30 até as 18h. Os telefones do teleatendiemnto da Sefin são: (67) 4042-1320 (67) 98478-8873 e (67) 98471- 0487. O e-mail é [email protected] sefin.campogrande.ms.gov. br.

Além de todas as possibilidades, ainda é possível contar com atendimento presencial, sendo este na Central de Atendimento ao IPTU, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Arthur Jorge, 500, região central de Campo Grande.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de MS.

