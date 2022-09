Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Tudo indica que o seu signo estará igual maratonista, cheio de pique pra correr atrás das suas coisas. De acordo com o céu, você pode se dedicar mais às suas tarefas no trabalho e tudo promete sair do seu jeitinho. Só é bom redobrar a atenção e revisar documentos, e-mails e informações pra não correr o risco de cometer erros nem perder nada no meio do caminho, valeu? Na saúde, hábitos saudáveis e alimentação equilibrada não devem deixar nenhum perrengue te derrubar. No amor, alerta de spoiler: vai dar bom, ariangel! Seu lado prestativo e esforçado promete deixar o romance num clima maravigold. Se está na pista, pode esbanjar autoestima e amarrar quem deseja.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Graças à Lua, que tá on no seu paraíso astral, você tem tudo pra dar show! Mostrando seu jeito prático, eficiente e detalhista, pode assumir responsabilidades e ter sucesso em suas tarefas. Tudo indica que irá trabalhar primeiro e se divertir depois. Com Mercúrio retrógrado, a dica é não dar murro em ponta de faca, como diz o ditado. Em vez de se estressar, deixe as coisas acontecerem e relaxe enquanto espera tudo passar. No amor, desenrola, bate, joga o seu charme! A Lua destaca seu lado mais reservado, elegante e sedutor, e aí você tem tudo pra ganhar vários matches. Agora se já tem um mozão, tudo indica que estará atenciosa(o) e o clima promete ser de romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Alô, alô, Gêmeos! Sextou com seu signo mais prudente e atento com os detalhes. Tudo indica que vai fazer seu trabalho com perfeccionismo e irá assumir tarefas importantes. No lar, os momentos com seus queridos devem ser arretados de bons. Um clima de paz e conforto promete fortalecer a união com os parentes. Só cautela com opiniões sinceras demais pra não causar furdunço, ok? Tá amarrado! Assuntos familiares ou domésticos talvez precisem de mais atenção e cautela. Com o mozão, o clima tende a ser de muitos cuidados no cantinho de vocês. Tá na pista? Um parente pode dar uma de Cupido e te apresentar alguém beeem interessante. O lance tem tudo pra crescer.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O céu tá mostrando que seu lado minucioso e preocupado pode vir à tona, e aí deve usar sua energia e foco pra fazer o que precisa com perfeição. De quebra, você conta com agilidade mental, ótimas ideias e facilidade pra se expressar seu conhecimento, o que favorece o trabalho e os estudos. Pra evitar perrengues, vale a pena conferir trabalhos, checar informações e revisar dados. Também convém ter cautela com críticas e paciência em suas relações pessoais e profissionais pra não criar torta de climão com ninguém. Com o mozão, aguarde declarações de amor sensacionais. Se está na pista, boas chances de rolar envolvimento com alguém conhecido, vizinho ou de longe.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou com possibilidade de grana no bolso! Tudo graças à Lua, que se muda de mala e cuia pra sua Casa da Fortuna e anuncia alterações nas finanças. Com sua inteligência, atenção aos detalhes e praticidade em alta, deve ter facilidade pra ganhar dinheiro. De quebra, pode deixar a ostentação de lado e gastar com prudência. Mas é bom ter atenção com suas contas, pendências e o vencimento dos boletos, já que corre o risco de esquecer pagamentos. Programe tudo pra evitar juros e perrengues. Você e o seu mozão têm boas chances de conquistar estabilidade emocional e material. Se está na pista, talvez apareça um crush que te deixe confortável pra mostrar o que sente.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua embarca no seu signo e destaca as suas qualidades, virginianos e virginianas. Além de mostrar praticidade, organização e perfeccionismo em suas tarefas, tudo indica que irá arrasar em seus contatos com seu jeito mais tranquilo e prestativo. Só é bom controlar o seu lado crítico, beleza? Pois falar demais, julgar e criticar os outros podem resultar em confusão. Concentre-se no seu trabalho, confie mais em si e levante o astral! Se busca um amor, hoje não deve pintar dedo podre, não. Tudo indica que será ser mais fácil escolher um contatinho que tenha os itens da sua lista de desejos. Agora se já se amarrou, boas chances de se emocionar ao lado do seu mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você tem tudo pra lacrar no serviço! É que seu lado perfeccionista tá on e deve te ajudar a realizar o serviço com o maior capricho. Reservado e moderado, talvez seu signo prefira se afastar das pessoas e ter sossego. Se puder realizar suas tarefas longe de furdunço, melhor. Com Mercúrio retrógrado no seu inferno astral, há risco de desafios, mal-entendidos ou puxadas de tapete. A dica é evitar papo com falsianes, seguir sua intuição, checar informações e fazer um check-list de seu trabalho pra não deixar nenhum erro passar. Programinha tranquilo só com o mozão deve ser uma boa pedida. Tá na pista? Deve pensar bem antes de dar match no crush – errado não tá!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou com previsão de bom entendimento com amigos, colegas de trabalho, conhecidos e até com pessoas diferentes de você. Mais prestativo, seu signo tende a ajudar quem precisa e pode ganhar uma mãozinha também – como dizem o ditado, uma mão lava a outra. Há risco de contratempos e atrasos. A dica é se organizar, ter atenção e controle das suas coisas. No convívio social, convém fugir de fofocas pra não cair numa mentira ou mal-entendido. Com o mozão, tudo indica que não deixará passar nenhum detalhe e irá renovar a relação. Uma amizade tem chance de se aprofundar e virar paixão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitário, meu cristalzinho, a área profissão está em foco hoje. Tudo indica que o seu signo irá arregaçar as mangas e ralar bastante, podendo assumir responsabilidades e ser mais prestativo com os coleguinhas. Trabalho que tenha ligação com animais ou em contato com a natureza está em alta. Talvez aquele pedido de promoção ou aumento fique meio parado agora e demore um pouquinho mais pra sair. Seus planos pedem calma, um olhar mais crítico e reflexão. Se está na pista, há chance de ficar mais popular e encher o celular de novos e interessantes contatinhos. Pode rolar pegação com colega de profissão. Com o mozão, a rotina deve passar longe da relação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O desejo de aprender coisas novas e abrir seus horizontes deve ficar forte e te empurrar rumo ao sucesso. Seu senso prático, responsável e organizado também tende a beneficiar o serviço e os estudos, sobretudo se faz faculdade. Área ligada ao ensino, publicidade ou exportação está em evidência. Capricornianos amados, se vão viajar ou fazer um passeio, redobrem os cuidados e chequem os documentos antes de sair de casa pra evitar dor de cabeça. Se está na pista, há chance de iniciar um lance a distância promissor. Se já se amarrou, um tempo a sós com o mozão tem tudo pra renovar a relação – aposte numa saidinha ou rolê ao ar livre.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transformações e há sinal de mudanças. Você conta com mais organização, praticidade e prudência, o que promete beneficiar o trabalho. Pode pintar uma herança ou ajuda financeira de um parceiro. Seu signo é aquele que costuma curtir uma boa resenha, mas um clima de inibição talvez apareça e te deixe mais na sua. Mercúrio retrógrado recomenda cautela extra, sobretudo em negociações. Melhor evitar se arriscar e ter foco em suas tarefas. Se está na pista, alguém experiente tem chance de virar seu esquema preferido. A relação com o mozão talvez fique intensa. Na intimidade, pode prestar mais atenção aos detalhes.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou com seu lado prestativo e sensível às necessidades dos outros em destaque – para o choque de zero pessoas, não é? E tudo indica que irá agir com cautela e modéstia na carreira, sobretudo com os colegas e parceiros. Tanto em suas relações pessoais quanto profissionais, ter jogo de cintura e paciência pode ser o caminho para se entender numa boa com todos e melhorar seus contatos. Procure frear as emoções e a sinceridade pra não azedar seus relacionamentos. Se busca de sua cara-metade, seu jeitinho mais tímido e reservado promete fazer o maior sucesso. No romance, talvez mostre seu lado detalhista e perfeccionista. Há chance de assumir compromisso sério.

