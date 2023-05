Governo teme prejuízo ao MS com Reforma tributária

“A posição do Governo é clara de que é preciso fazer uma reforma tributária. Só não sabemos se deve ser essa reforma que está sendo proposta”. Disse Jaime Verruck ,secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) ao comentar sobre o teor da PEC 110 (Proposta de Emenda à Constituição) que tramita no Congresso Nacional. As bases da PEC 110 foram apresentadas pelo gerente executivo de Economia da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Mário Sérgio Carraro Telles.

A proposta de reforma tributária prejudica Mato Grosso do Sul, na visão do secretário, está no local de tributação do futuro IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Atualmente, o ICMS (que seria substituído pelo IBS) é cobrado na origem do produto. A reforma prevê a cobrança no destino, ou seja, onde o produto é, efetivamente, consumido. “Mato Grosso do Sul tem 3 milhões de habitantes, mas produz para 30 milhões. Isso nos prejudicaria muito. Está bem claro que essa reforma será neutra na estrutura macro, mas terá impacto no micro”, disse.

Em linhas gerais, a proposta é de criar dois novos impostos que substituiriam pelo menos quatro em vigor atualmente. Um imposto federal (Contribuição sobre Bens e Serviços) substituiria os atuais PIS e Cofins. E o Imposto sobre Bens e Serviços substituiria o ISS e o ICMS. A discussão maior está no formato de arrecadação e distribuição desse novo imposto (IBS). A PEC 110 prevê a criação de uma agência nacional que faria o recolhimento e depois destinaria aos Estados a cota de cada um.

Só com o fim da tributação sobre a importação de gás natural comprado da Bolívia, o secretário calcula que o Estado perderia mais de R$ 1 bilhão por ano se o imposto for cobrado no destino – e não na origem, como é feito hoje. “Entendo que o ideal seria um projeto de reforma tributária para a indústria, isso me parece razoável e necessário. Evidentemente não se pode condensar uma reforma para toda a economia”, completou.

