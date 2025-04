Correios voltam a ser usados para envio de itens ilegais; é a terceira apreensão em 2025

Desta vez, GCM encontrou drogas, medicamentos e suplementos ilegais; em outras ações neste ano, foram interceptadas ‘supermaconha’ e até uma pistola



Pela terceira vez em 2025, criminosos tentaram usar os Correios para enviar drogas e outros produtos ilícitos. Na manhã desta terça-feira (15), agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) apreenderam 15,8 quilos de entorpecentes, além de suplementos e medicamentos ilegais em Campo Grande. As substâncias estavam escondidas em encomendas suspeitas que seriam enviadas para cidades do interior de São Paulo e do Espírito Santo.

A ação foi motivada por divergências no peso de três caixas postadas em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Ao perceber o volume incomum dos pacotes, os funcionários dos Correios acionaram a GCM, que confirmou a presença de drogas durante a verificação.

No total, foram apreendidos 15,02 quilos de skunk e 780 gramas de maconha do tipo dry, uma versão concentrada da planta que pode chegar a R$50 por grama. Além dos entorpecentes, a carga incluía medicamentos sem autorização para comercialização e produtos de descaminho.

O caso reforça um padrão que vem se repetindo neste ano. Em 20 de fevereiro, outra tentativa de tráfico foi frustrada na agência dos Correios da Rua Vasconcelos Fernandes, também em Campo Grande. Na ocasião, por volta das 11h, a GCM foi chamada após a detecção de pacotes com conteúdo suspeito.

As encomendas, que tinham como destino os estados de São Paulo e Pernambuco, continham supermaconha escondida entre caixas de erva de tereré e dentro de embalagens de papelão. Parte do material foi despachada a partir de uma cidade da faixa de fronteira, enquanto o restante partiu da própria capital sul-mato-grossense.

Já no início do mesmo mês, em 3 de fevereiro, um episódio ainda mais grave foi registrado: criminosos tentaram enviar uma pistola pelos Correios. Na ocasião, o objeto estava dentro de uma air fryer, e tinha como destino o Estado de Goiás.

