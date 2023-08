Governo mapeia qualificação profissional das sucroenergéticas de MS

Entre os setores que mais geram emprego com as melhores médias salariais em Mato Grosso do Sul, as usinas sucroenergéticas apresentaram durante o Workshop MS Qualifica com o Setor de Bioenergia os principais programas de qualificação de mão-de-obra desenvolvido pelas próprias empresas e as principais necessidades que possuem para novas contratações. “O setor de Bioenergia é fundamental na política de sustentabilidade e desenvolvimento do Governo do Estado, daí a importância dessa aproximação com o MSQualifica. Deveremos trabalhar, emergencialmente com a intermediação de obra direta, daí a importância de termos um levantamento de salários, benefícios, requisitos, para divulgarmos essas informações e fazer uma busca ativa dos interessados que já existem no mercado”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

Atualmente, 18 usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade estão em operação no Estado, e outros cinco projetos devem entrar em operação ao longo dos próximos dois anos. Cerca de 42 munícipios são impactados de forma positiva pelo setor, que atualmente é responsável por cerca de 30 mil empregos diretos e terceirizados no Estados.

De acordo com o secretário-executivo da Semadesc, “o Governo tem como pilares fundamentais transformar o Mato Grosso do Sul em um Estado próspero, inclusivo, verde e digital. A geração de emprego vem da prosperidade dos investimentos privados e públicos que o Estado vem recebendo. E, inclusivo, no sentido de dar oportunidade aos sul-mato-grossenses de preencher essas vagas de emprego que estão surgindo”.

A partir de agora, será feito um mapeamento de vagas ofertadas pelo setor sucroenergético para que sejam alinhadas ações através do MS Qualifica. “Vamos sair desse encontro com um diagnóstico do setor sucroenergético. Vamos ouvir a demanda de vocês e a ideia é que a gente saia com o dever de casa feito, ouvindo as empresas para saber quais são as ocupações que estão abertas no campo e na indústria e qual o perfil de qualificação profissional necessário para atender às demandas atuais do setor e aquelas necessárias para suportar os novos investimentos que estão chegando”, finalizou Bruno Bastos.

