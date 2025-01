Governo de MS anuncia licitações para obras de infraestrutura urbana com investimento de R$ 34,8 milhões em seis municípios

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), anunciou o lançamento de diversas licitações que representam um investimento superior a R$ 34,8 milhões em obras de infraestrutura urbana. As ações beneficiarão seis municípios do estado: Paranaíba, Vicentina, Jaraguari, Glória de Dourados, Dourados e Anaurilândia, destacando o compromisso do governo com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

Os editais foram publicados no DOE (Diário Oficial do Estado) nesta terça-feira (14) e estão disponíveis tanto no site da Agesul quanto no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas). As obras incluem serviços como pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de drenagem de águas pluviais.

Entre os investimentos estão: a 3ª etapa do recapeamento de ruas em Paranaíba (R$ 10.781.239,17); recapeamento de ruas em Vicentina (R$ 3.120.637,26); implantação de pavimentação e drenagem no bairro Otaviano Pereira em Jaraguari (R$ 4.866.593,55); recapeamento de ruas em Glória de Dourados (R$ 2.393.481,30); pavimentação e drenagem no Jardim Guaicurus (parte 02) em Dourados (R$ 10.977.566,51); e pavimentação e drenagem em diversos bairros de Anaurilândia (R$ 2.719.878,24).

As licitações serão realizadas por meio de concorrência eletrônica, conforme as diretrizes da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), garantindo transparência e competitividade. A abertura dos envelopes está agendada para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2025, em horários específicos para cada edital.

Os interessados podem acessar os editais e anexos no site oficial da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.gov.br/pncp).