Veterinário e peão morrem a facadas após discussão em fazenda

Na noite do último domingo (12), um veterinário identificado como Lucas Castilho de Souza, de 29 anos e o peão Rafael Espírito Santo Araújo, de 34, morreram após discussão em uma fazenda na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, distante 193 km da Capital, Campo Grande.

Der acordo com o boletim de ocorrência, o gerente da fazenda disse que o peão e o vetertinário começaram a discutir e então, o peão teria esfaqueado o veterinário.

Lucas foi socorrido por outros funcionários da fazenda e levado para o hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de char na unidade. O peão teria fugido do local.

Na delegacia da cidade, o gerente prestou depoimento sobre o assassinato e recebeu uma ligação do capataz dizendo que o peão havia voltado e foi amarrado pelos funcionários da fazenda e então iriam esperar a chegada da polícia.

Porém logo depois, o capataz ligou novamente e disse que um homem identificado como Marciano de Araújo Pinto, de 38 anos, conhecido como “neguinho” havia esfaqueado Rafael, o peão da fazenda, várias vezes.

O gerente então pediu para que o indivíduo também fosse levado para o hospital e que a polícia já estava a caminho da fazenda. Contudo, Rafael também morreu a caminho do local.

Depoimento contraditório

A polícia prendeu neguinho e em depoimento ele se contradizeu duas vezes. Na primeira versão ele disse que estava procurando Rafael com outros funcionários e quando o encontrou, o peão estaria com uma faca e teria o atacado. O homem então, também teria pegado uma faca e feriu Rafael.

Na segunda versão, ele disse que tinha ficado com muita raiva ao saber que Rafael havia matado Lucas, pois tinha uma grande amizade com ele. Ainda no depoimento, disse que os funcionários após encontram Rafael, tentaram segurá-lo para o entregar a polícia.

Rafael então teria começado a se debater para escapar da tentativa de imobilização. Então, neguinho disse ter deduziso que Rafael pudesse estar com uma faca e poder oferecer riscos aos outros funcionários e atacá-los. Ele confessou que então pegou uma faca e começou a atacar Rafael.

O caso ainda está sendo investigado pela polícia para mais esclarecimentos sobre os crimes.