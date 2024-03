“Gente que Cuida de Gente” discute boas práticas para inserção de PcD no mercado de trabalho

A segunda edição do momento mensal “Gente que cuida de gente”, promovido pelo Sesi MS, contou com 160 inscritos – entre empresas e indústrias sul-mato-grossenses. O objetivo do encontro é agregar os times de recursos humanos (RH) e compartilhar conhecimento e inovações na área, com foco em tornar o segmento como referência em boas práticas de gestão com pessoas no Estado.

Gestores de áreas como RH, administrativo e pessoal, além de empresários, estiveram reunidos no auditório da Escola Sesi de Campo Grande na última quarta-feira (28/02). O tema desta edição foi a inserção de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho.

A programação contou com a apresentação de casos de sucesso da ATVOS e do Grupo Pereira, além de um bate-papo especial com o superintendente regional do trabalho em Mato Grosso do Sul (SRTE/MS), Alexandre Morais Canteiro, e o chefe do Setor de Fiscalização do Trabalho na SRTE/MS, Douglas Ferreira Santos.

Rosane de Castro, da equipe de relacionamento institucional da Atvos, destacou que é um privilégio participar dos eventos mensais do programa “Gente que cuida de Gente”, do Sesi.

“Cada encontro tem sido uma jornada enriquecedora e inspiradora. É incrível testemunhar como o cuidado com as pessoas é colocado em primeiro plano em todas as conversas e atividades desse grupo, que são oportunidades únicas para levar as nossas boas práticas, trocar experiências, aprender e contribuir para o desenvolvimento das nossas comunidades. Agradeço ao Sesi por essa iniciativa transformadora e às empresas participantes por compartilharem conosco esse compromisso de transformar vidas”, disse.

Como participar

O programa “Gente que cuida de gente” é composto por encontros mensais itinerantes, com organização compartilhada entre os participantes. Os encontros são realizados toda última quarta-feira do mês com rodízio entre os organizadores. Ao todo, serão 11 encontros ao longo de 2024.

