Floriculturas antecipam aumento de preços para o Dia dos Namorados

Apesar dos desafios, devido a condições climáticas desfavoráveis, comerciantes mantém alta expectativa de vendas com a data

Com a data mais romântica do ano se aproximando, o setor de flores deve se movimentar. Segundo dados de uma pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Namorados realizada pelo Sebrae, pelo menos 13% dos entrevistados devem presentear a pessoa amada com flores.

A expectativa otimista é bem recebida pelos floricultores. O Dia dos Namorados é considerado crucial para o setor, seguido de perto pelo Dia das Mulheres e o Dia das Mães. Para Silvani Regina, há nove anos à frente de uma floricultura na Capital, a perspectiva é de um aumento nas vendas de até 30 vezes em comparação com dias regulares, totalizando movimentações de até 15 mil reais. A empresária destaca a importância da preparação, considerando que pelo menos 80% dos pedidos são feitos no próprio dia 12 de junho.

Além dos pedidos por telefone e das compras em lojas físicas, destaca-se o segmento das vendas online como uma fonte significativa de movimentação. Luana França, empresária à frente de uma floricultura virtual, enfatiza: “Por ser online, conseguimos oferecer preços mais competitivos em relação às lojas físicas”. Com opções disponíveis a partir de R$80,00, ela projeta um lucro líquido de até 8 mil reais para a data.

Apesar do otimismo em relação às vendas, uma preocupação latente no setor é a disponibilidade de flores junto aos distribuidores. Francisco Machado, proprietário de uma floricultura localizada na região central de Campo Grande, expressa sua expectativa de um aumento de preço entre 15% e 20%. O clima chuvoso previsto para os próximos dias no interior de São Paulo, principal polo produtor de flores no país, levanta preocupações adicionais. As condições climáticas desfavoráveis podem dificultar a floração das plantas, potencialmente resultando em um encarecimento do produto final para os consumidores apaixonados. Atenta às condições climáticas, a empresária Silvani Regina revela ter adquirido uma parcela significativa do estoque de flores para a ocasião de forma antecipada. “Com a câmara fria, consigo preservar as flores por até 20 dias”.

O item mais procurado para a ocasião são as rosas vermelhas, tanto nacionais quanto importadas. O preço de distribuição, em média, aumentou em 1,5 vezes em comparação com o último ano, alcançando o valor de R$120,00 pelo maço contendo 20 flores.

Um levantamento realizado pela equipe de reportagem de O Estado revelou uma ampla gama de preços para presentes de Dia dos Namorados. Os valores oscilam entre R$80,00 para buquês mais modestos, e podem atingir até R$2.500,00 para arranjos mais elaborados, contendo até 100 rosas. Outras opções incluem cestas que variam de R$120,00 a R$400,00, que não apenas contém flores, mas também podem incluir chocolates, vinhos e até mesmo bichos de pelúcia.

A pesquisa de intenção de compra para o Dia dos Namorados, conduzida pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul, revela que 55% dos entrevistados planejam celebrar a data em restaurantes, enquanto 18% optarão por preparar uma refeição em casa e 9% planejam realizar passeios românticos. Quanto aos presentes, roupas lideram a preferência, seguidas por perfumes e cosméticos. Estima-se que a data movimentará um total de R$ 360,22 milhões no estado, sendo R$ 189,60 milhões destinados a presentes e R$ 170,61 milhões para preparativos e celebrações.

Por Ana Krasnievicz

