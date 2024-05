Com madrugada mais fria do ano, MS registra temperaturas baixas e sensação térmica negativa

Mato Grosso do Sul enfrentou a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (29), com registros de geada em várias regiões do Estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais baixa foi registrada em Amambai, no extremo sul do estado, onde os termômetros marcaram 1,9ºC, com uma sensação térmica de 0,7ºC.

Na Capital, Campo Grande, a temperatura chegou a 9,5ºC, mas a sensação térmica foi de -1,3ºC, exatamente às 5h. Outras localidades também registraram temperaturas baixas, com algumas atingindo índices que indicam a presença de geada, conforme os dados do Inmet. Confira algumas das menores temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul. Os índices são atualizados conforme as bases meteorológicas do Inmet distribuem novas informações.

– Amambai: 1,9ºC (sensação de 0,7ºC)

– Rio Brilhante: 2,1ºC (sensação de -1,1ºC)

– Laguna Carapã: 3,8ºC

– Aral Moreira: 4,2ºC

– Juti: 4,7ºC

– Sidrolândia: 4,8ºC

– Sete Quedas: 5,0ºC

– Dourados: 5,1ºC

– Porto Murtinho: 5,4ºC

– Maracaju: 5,5ºC

– Bonito: 5,5ºC

– Itaquiraí: 5,8ºC

– Ponta Porã: 5,9ºC

– Bataguassu: 6,4ºC

– Ivinhema: 6,8ºC

– Três Lagoas: 9,2ºC

– Chapadão do Sul: 9,7ºC

– Corumbá: 9,9ºC

De acordo com o meteorologista do Inmet, a ocorrência de geada é visual e depende de condições específicas do tempo. Ele explicou ainda que para que a geada se forme, não pode haver nevoeiro, e a umidade do ar precisa estar baixa e com pouco vento. Municípios com temperatura abaixo de 5ºC, como Ponta Porã, podem ter registrado geada.

Em Campo Grande, o céu apresenta algumas nuvens nesta manhã, com a máxima prevista de 19ºC. Para o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (30), os termômetros devem variar entre 11ºC e 23ºC. Na sexta-feira (31), a mínima será de 13ºC e a máxima de 24ºC.

Na região sul do Estado, as máximas não devem passar dos 16ºC em Ponta Porã e Naviraí, e 17ºC em Dourados e Ivinhema. Na região pantaneira, as máximas são de 19ºC em Porto Murtinho, 21ºC em Aquidauana, 23ºC em Corumbá e 24ºC em Coxim.

Outras máximas previstas para esta quarta-feira são, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina com 17ºC, Bonito e Rio Brilhante com 18ºC, Chapadão do Sul e Sidrolândia, Água Clara e Três Lagoas com 19ºC, Paranaíba com 21ºC e São Gabriel do Oeste com 22ºC.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo se mantém firme, com sol e variação de nebulosidade. A frente fria é consequência da atuação de um ciclone extratropical que se formou no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, impulsionando a chegada de ar mais seco e frio para o estado de Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet e Cemtec.

