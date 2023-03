FCDLs de MS debate varejo e reforma tributária

A Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul garantiu presença no 12º Encontro de Presidentes das Federações de CDLs de todo país. O encontro aconteceu nesta semana em Brasília. O evento foi marcado por discussões acerca das demandas do varejo e uma das principais pautas foi a reforma tributária.

Deputados e senadores da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços (FCS) estiveram presente em um jantar na quarta-feira (15) que antecedeu a reunião das FCDLs. Entre os 24 parlamentares que participaram da reunião estava o deputado federal Dagoberto Nogueira, que participou do evento a convite da presidente da FCDLMS, Inês Santiago.

“Nós como entidade representativa do varejo de Mato Grosso do Sul, que é um dos setores mais importantes da economia do nosso estado e o mais importante da Capital, não poderíamos deixar de trazer as nossas ideias e mostrar a força do nosso varejo. O deputado federal, Dagoberto Nogueira, também atendeu ao nosso convite e veio discutir melhorias para o setor”, disse Inês Santiago, presidente da FCDLMS.

“É uma honra poder estar participando de um evento tão importante como este. Eu quero dizer a todo o varejo de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul que contem comigo. Quero ser o deputado do varejo. Estou à disposição de vocês”, afirmou Dagoberto Nogueira (PSDB).

“E pode contar mesmo”, emendou a presidente Inês Santiago ressaltando que desde que assumiu a FCDLMS em 2019, o parlamentar tem sido um grande parceiro do varejo “Todas as vezes que levamos alguma demanda fomos atendidos”, frisou.

Para finalizar, o presidente da CNDL José César, agradeceu a presença de todos e lembrou que o jantar foi uma oportunidade para colocar todos os dirigentes lojistas do sistema em contato com os parlamentares que trabalham pelo desenvolvimento do setor de comércio e serviços, defendendo pautas prioritárias para os empreendedores.

Leia mais: FCDL MS realiza neste sábado a terceira edição do evento “Mulher de Sucesso”