FCDL-MS abre inscrições para micro e pequenas empresas acessarem créditos no FCO

Entidade é nomeada como parceira da Caravana da Sudeco e apresentará lista de indicados a financiamentos

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), alinhou com a Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) a ampliação do atendimento de crédito a micro e pequenas empresas do Varejo. O propósito do Governo Federal é pulverizar os recursos gerando uma injeção financeira para alavancar negócios, que ainda estejam na recuperação do pós-pandemia, com financiamentos que podem variar de 10 mil a 500 mil reais.

O anúncio ocorreu em Brasília-DF, durante um encontro entre a titular da pasta, Rose Modesto, com a presidente da FCDL-MS, a advogada Inês Santiago. A entidade que representa o Varejo de Mato Grosso do Sul foi nomeada como uma base para a seleção preliminar de cadastros, que serão encaminhados para a analise financeira e concessão do FCO durante a Caravana da SUDECO.