Em comemoração ao aniversário de Campo Grande Biblioteca Isaias Paim realiza exposição de livros

A Biblioteca Pública Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, inicia nesta terça-feira (15) uma exposição de obras com a temática voltada à nossa Capital. São livros, revistas, coletâneas e catálogos que contam a história de Campo Grande em prosa, verso, fotografias e ilustrações.

“Já é tradição da biblioteca fazer uma exposição de autores regionais na semana do aniversário de Campo Grande a fim de divulgar a literatura e autores locais de forma a fortalecer nossa identidade cultural”, diz Estela Mari dos Santos Nascimento, coordenadora interina da Biblioteca Isaias Paim.

“É uma data emblemática, é o aniversário da nossa Capital, e nós como instituição que fomenta o livro, a leitura, a pesquisa e o estudo, não podíamos deixar de homenagear a Capital desta forma, usando os livros que nós temos aqui de variados autores que se inspiraram, se dedicaram a escrever, colocar em suas páginas o amor, a pesquisa, em forma de prosa, verso, poesia, música, relatos, fotografias, o que pensam, o que veem de Campo Grande. É a história de Campo Grande contada de diversas formas e foram colocadas nos livros, nos catálogos e revistas que estão aqui expostos para que nós pudéssemos ter um registro da nossa Cidade Morena, da nossa Capital. Nós temos muito orgulho de comemorar e fazer parte deste aniversário oferecendo esta exposição para consulta local”, explica a gestora de Arte e Cultura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Cristina Moura, que faz parte do corpo técnico da Biblioteca Isaias Paim.

Cristina explica que os exemplares não estão disponíveis para empréstimo porque são peças únicas. “Os exemplares são poucos, não temos exemplares em duplicidade do que está exposto. Então, havendo interesse, a consulta tem que ser feita no local. Não podemos emprestar porque temos que zelar por este material para que ele permaneça na Biblioteca, até porque ele é procurado por historiadores, professores, pessoas que estão se preparando para provas, concursos. Então, não são livros para circular, eles podem ser usados, porém no espaço da Biblioteca”.

Ela oferece algumas sugestões de leitura para quem se interessar em visitar a Biblioteca e conferir a exposição: “Uma das coleções interessantes que estão expostas é a Série Campo Grande, que reúne em cinco exemplares a história de personalidades, de pessoas que ajudaram a construir a cidade. Conta história de pessoas que deixaram sua marca profissional, histórica, suas ideologias, sua forma de pensar, de trabalhar em várias áreas da sociedade. Nesta coleção nós temos médicos, políticos, professores, engenheiros, pessoas que se juntaram à comunidade campo-grandense, pessoas que talvez não sejam naturais de Campo Grande mas fizeram da cidade seu lar, aqui constituíram sua família, firmaram suas raízes e deixaram legado para a história da Capital”.

Outro livro sugerido pela gestora de Arte e Cultura é “Campo Grande Cidade Morena”, da escritora Sandra Andrade, que chama a atenção, até “pela forma como ele foi redigido, um livro que pode ser trabalhado também junto aos alunos”. “É um livro que pode ser usado nas instituições escolares. Além de belíssimas ilustrações, feitas pelo Lelo, ele traz a história em prosa e verso que a autora registra nesta obra que encanta crianças e adultos. É de uma leitura fácil, inspiradora, que registra resumidamente uma boa parte da história da nossa Capital”.

Além dos livros da exposição em homenagem a Campo Grande, o acervo da Biblioteca Isaias Paim está à disposição da população. “A Biblioteca passou por uma grande mudança no seu layout, estamos com um espaço mais amplo, vamos passar por uma reforma na parte elétrica para melhorar a iluminação do espaço de leitura e estudo, nós estamos com um acervo mais completo, trouxemos mais livros para as estantes em todas as áreas do conhecimento. A biblioteca pública tem esta função social. É um espaço para pesquisa, para estudo, para o fomento da leitura”, finaliza Cristina.

A exposição tem entrada gratuita durante o horário comercial (de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h) e vai até o dia 1º de setembro. A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim fica no andar térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Telefone: (67) 3316-9161.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

