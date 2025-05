Faltando quatro dias para o fim do prazo, 10 milhões ainda não declararam o Imposto de Renda

Receita já recebeu 32,5 milhões de declarações; entrega termina na próxima sexta-feira (30)

A poucos dias do encerramento do prazo, cerca de 10 milhões de brasileiros ainda não enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. Até às 18h da última segunda-feira (26), a Receita Federal havia recebido 32.581.999 declarações – o equivalente a 76,48% do total estimado para este ano.

O prazo para entrega termina às 23h59 da próxima sexta-feira, 30 de maio. A Receita espera receber 46,2 milhões de documentos até lá, número que representa um aumento de quase 7% em relação ao ano passado, quando foram entregues 43,2 milhões.

Devem declarar o Imposto de Renda as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$33.888 em 2024 ou que tiveram receita bruta da atividade rural superior a R$169.440. Já quem recebeu até dois salários mínimos por mês no ano passado está isento, salvo se se enquadrar em outros critérios de obrigatoriedade.

