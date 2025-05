Homem suspeito de ameaçar e perseguir ex-companheira é preso em Itaquiraí

Um homem, de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira (26), investigado por perseguição e ameaça contra sua ex-companheira e seus filhos. A prisão aconteceu em Itaquiraí, 406 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como conduta no contexto da violência doméstica.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher relatou diversos episódios em que seu companheiro passou a proferir intimidações e ameaças contra ela e seus filhos. Ignorando as medidas protetivas de urgências contra o autor e colocando a integridade física e emocional das vítimas.

Conforme os relatos e da gravidade dos fatos, as autoridades policias solicitaram e efetuaram a prisão preventiva do autor. Após ordem judicial, o homem fugiu do município.

Após o trabalho de monitoramento do suspeito, ele foi localizado e capturado em via pública no bairro Nova Era, em Itaquiraí. Ele foi levado para uma unidade policial onde segue sob custódia.