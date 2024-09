Faltando dois meses para a Black Friday, clientes começam pesquisar preços de produtos

Dados da Wake aponta que brasileiro economizam para realizar compras durante a época de promoções

Faltando dois meses para uma das maiores época de promoções do ano, a empresa de tecnologia Wake divulgou a sua pesquisa de Intenção de Compra na Black Friday 2024. Com o estudo focado no varejo e com a parceria da empresa Opinion Box, o levantamento analisa tanto a procura dos clientes quanto sobre o mercado varejista do país.

A pesquisa das empresas analisou que cerca de 66% dos brasileiros entrevistados pretendem economizar a grana para gastar durante o período de promoções, que durante este ano a data será realizada no dia 29 de novembro. Dentre os analisados cerca de 23,2% afirmam que devem gastar mais de R$ 1 mil em suas compras, enquanto 18,4% têm a intenção de desembolsar entre R$ 500 e R$ 1 mil, e 20% ainda não tomaram uma decisão

Em relação aos métodos de pagamento, 38,3% dos consumidores escolherão a opção de parcelar no cartão de crédito, seguidos pelo pagamento à vista no cartão (24%) e pelo uso do Pix (22,6%). Outra tendência identificada pela pesquisa é que a maioria dos consumidores prefere realizar suas compras online, com 58,2% optando pelo e-commerce. Na sequência, estão os marketplaces (47,8%) e os aplicativos (44,3%). As lojas físicas ainda mantêm uma importância para os consumidores, sendo a escolha de quase 30% dos entrevistados.

Dentre as categorias de produtos mais procurados pelos clientes durante a Black Friday os aparelhos Eletrônicos e de Informática seguem liderando o interesse com 26,2%, os aparelhos Eletrodomésticos e Eletroportáteis também são de grande procura pela população registrando cerca de 23,4%. As outras duas categorias disputadas entre a procura é Moda e Acessórios (20,4%) e Beleza e Cosméticos (18,2%).

Para o Gerente da Gazin, Jose Ronildo da Silva a expectativa é a Black Friday aumente as vendas em 22% em relação ao último evento de 2023, mesmo com o cenário de vendas online estando em crescimento. “Está é a segunda melhor data de vendas do varejo brasileiro e pretendemos surfar nesta onda de vendas. Atualmente não temos como separar o cenário e-commerce com as lojas físicas, então a integração vem acontecendo gradativamente”. O Gerente explica que os clientes têm o costume de investir em média R$1.800,00 e os produtos com maior demanda são aparelhos televisivos e ar-condicionado.

Já a Presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul ), Inês Santiago, analisa que na visão da diretoria da Federação as expectativas para as vendas são positivas porém há desafios no setor que devem ser enfrentados. “As expectativas são positivas, porém, com uma certa cautela. Não obstante, os desafios enfrentados pelo setor, essa data já entrou para o calendário nacional e os consumidores já vêm preparando para fazer girar a economia nessa data, o que contribui enormemente para o orçamento das famílias”.

Clientes fiéis

A estudante universitária, Keyla Karolina afirma que costuma adquirir produtos na Black Friday todos os anos na Loja Americanas. “Nossas compras vão desde produto de limpeza para a residência, até panela de pressão e utensílios domésticos”. A estudante explica que determinados produtos a compra pela loja acaba possuindo um preço mais acima do esperado, e por isso os aparelhos eletrônicos como notebook e celular foram comprados pela internet, no site da loja. O pagamento das contas varia dependendo do preço dos produtos, mas a consumidora opta pelas opções de débito e pix. “Pago na maioria das vezes no débito ou pix. Estou pesquisando a um tempo os AirPods e o preço é um pouco alto, então pretendo comprar oque esteja na faixa de até 2 mil reais”.

A administradora Taynara Buchara é outra cliente que também tem o costume de adquirir produtos durante a época de promoção. A consumidora estuda os preços dos produtos meses antes do evento para realizar uma comparação nos preços e ver se o desconto é realmente válido. “Geralmente eu e meu marido costumamos comprar coisas como electrodomésticos, aparelhos eletrônicos e também pacotes de viagens”. As compras da administradora são realizadas normalmente em cartões de crédito pelas milhas e na opção do pix quando há descontos que não apertem no orçamento.

Taynara opta por selecionar produtos em que durante todo o ano possuem preços mais caros e que durante a promoção alguns valores se tornam mais acessíveis, como neste ano em que a consumidora investirá em uma cadeirinha de carro para sua filha de sete meses.

“A gente sempre tem coisas que precisamos comprar para a casa, mas que muitas vezes não são urgentes, então acabo decidindo por esperar um pouco e para fazer uma análise de preços. Então, geralmente não saio comprando só porque determinados produtos se encontram na promoção”. Para ela, o gerenciamento de gastos e análise do orçamento familiar são fundamentais para realizar os pedidos e não encarar uma futura dificuldade financeira.

Por João Buchara

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram