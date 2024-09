Mato Grosso do Sul registra quase 2 mil novos empregos formais em agosto, impulsionado pelo setor de Serviços

Mato Grosso do Sul registrou 1.975 novos empregos com carteira assinada no mês de agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o estado alcançou um saldo positivo de 24.088 novas vagas formais, destacando-se como um dos principais indicadores de recuperação econômica regional.

Entre os setores econômicos, o de Serviços foi o maior responsável pela criação de empregos no mês de agosto, com 1.288 novas vagas. A Indústria seguiu com 752 novos postos, enquanto o Comércio gerou 594 empregos, e a Agropecuária teve um saldo positivo de 44 novas vagas. Por outro lado, o setor de Construção foi o único a registrar queda no período, com a perda de 702 postos de trabalho.

A capital, Campo Grande, foi o município que mais se destacou, gerando 743 novos postos de trabalho em agosto, e mantendo um estoque de 249,2 mil empregos formais. Dourados, a segunda maior cidade do estado, criou 397 novas vagas, seguido por Inocência (306), Três Lagoas (263) e Naviraí (145).

Crescimento em âmbito nacional

O desempenho de Mato Grosso do Sul acompanha o cenário nacional, que também registrou números positivos. No Brasil, foram criadas 232.513 novas vagas com carteira assinada em agosto, representando um crescimento de 22% em relação ao mês anterior, quando o país havia registrado 190 mil novas vagas. Todos os cinco setores econômicos analisados pelo Novo Caged apresentaram crescimento, e as 27 Unidades Federativas registraram saldo positivo no mês.

