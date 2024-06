Extratos bancários terão mudanças; veja como ficam

A partir do dia 8 de julho, os extratos bancários de todas as instituições associadas à Febraban (Federação Brasileira de Bancos) terão a nomenclatura padronizada. Segundo a instituição, a medida é para facilitar a compreensão dos clientes e beneficiar principalmente aqueles que precisam acessar contas em mais de um banco.

Atualmente são mais de quatro mil tipos de nomenclaturas diferentes utilizadas pelos bancos em suas operações, o que pode facilmente confundir no momento da conferência de informações. A consulta às novas nomenclaturas poderá ser feita no site da Febraban.

A padronização dos extratos bancários será para operações de saque e depósito e, depois, as outras operações financeiras serão incluídas.

Em caso de saque de dinheiro em espécie no caixa da agência com o cartão da conta, por exemplo, aparecerá no extrato “SAQUE DIN CARTAO AG”. Já para depósito de cheque nos caixas eletrônicos, a descrição que aparecerá no documento será “DEP CHEQUE ATM”.

Com informações do SBT News

