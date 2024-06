Vacinação contra a gripe e Covid-19 será no Norte Sul Plaza neste domingo

O plantão de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde acontece no Shopping Norte Sul Plaza neste domingo (23), até às 19h. Estão disponíveis imunizantes contra a Covid-19 e gripe.

A vacina de reforço contra a Covid-19 é para pessoas com 5 anos, ou mais pertencentes a grupo prioritário ou em que a última dose foi aplicada há pelo menos 6 meses e pessoas com 60 anos ou mais com imunocomprometimento, gestantes e puérperas que tenham tomado a última dose há pela menos 6 meses.

Fazem parte do grupo prioritário; Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência e seus trabalhadores; Indígenas e Quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; privados de liberdade e adolescente cumprindo medida socioeducativa; funcionários do sistema prisional; pessoas em situação de rua.

A vacina da gripe é disponibilizada par o público geral. O plantão acontece no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2.300, Jardim Joquei Club, Campo Grande das 11h às 19h.