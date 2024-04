Etapa de abono do PIS/Pasep será paga nesta segunda-feira

O abono salarial do PIS/Pasep será pago a partir desta segunda-feira (15) para quem nasceu em março e abril. O PIS (Programa de Integração Social) será pago a 3,8 milhões de trabalhadores, com um total de R$ 4 bilhões, que atuam na iniciativa privada. A Caixa Econômica Federal é o responsável pelo pagamento.

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) será destinado para funcionários públicos, sendo pago pelo Banco do Brasil.

Neste ano, a maneira para pagar o trabalhador foi unificada, com o calendário seguindo o mês de nascimento do trabalhador. Até 2023, a ordem no Pasep era determinada pelo último número de inscrição no programa. As pessoas nascidas em janeiro passaram a receber a partir de 15 de fevereiro, e os nascidos em fevereiro, a partir de 15 de março.

O valor varia de R$ 118 a R$ 1.412, de acordo com os meses trabalhados em 2022, ano-base para o PIS/Pasep.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO DO PIS/PASEP EM 2024

Nascidos em – Recebem a partir de – Data final de pagamento

Janeiro – 15/02/2024 – 27/12/2024

Fevereiro – 15/03/2024 – 27/12/2024

Março e abril – 15/04/2024 – 27/12/2024

Maio e junho – 15/05/2024 – 27/12/2024

Julho e agosto – 17/06/2024 – 27/12/2024

Setembro e outubro – 15/07/2024 – 27/12/2024

Novembro e dezembro – 15/08/2024 – 27/12/2024

Com informações da Folhapress