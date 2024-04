Justiça concede liberdade a mulher que ateou fogo em marido durante discussão em Aquidauana

A juíza magistrada Kelly Gaspar Duarte, da Vara Criminal da Infância e Juventude em Aquidauana, concedeu liberdade à mulher que ateou fogo no marido durante uma discussão na tarde da última quinta-feira (11), apesar das graves queimaduras que ele sofreu em cerca de 37% do corpo.

A mulher, detida em flagrante, relatou em depoimento que o marido estava embriagado quando começou a insultá-la. Irritada, ela pediu que ele saísse da residência, mas ele insistiu para que ela saísse. Em meio à discussão, o homem teria ordenado que ela buscasse gasolina. Ao retornar, ele a desafiou a colocar fogo nele se o amasse.

O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com queimaduras de 2º grau em várias partes do corpo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais