Etanol tem variação superior a 15% entre combustíveis em Campo Grande

O etanol comum lidera a variação de preços em fevereiro entre os combustíveis pesquisados por equipe do Procon Mato Grosso do Sul, em postos de Campo Grande.

Em pagamentos na modalidade crédito, adquirir o litro do produto no Jardim Leblon custava R$ 3,79 e no Jardim Vera Cruz R$ 4,39, diferença de 15,83%. Nas opções dinheiro ou débito, o percentual reduziu para 10,55%, com preços entre R$ 3,79 e R$ 4,19, nos mesmos bairros.

No caso da gasolina, a comum apresentou média de R$ 5,96, enquanto a aditivada 6,16 para pagamentos em dinheiro ou débito. Em relação ao crédito, os preços chegaram a R$ 6,11 e R$ 6,23, respectivamente.

Quanto ao GNV (Gás Natural Veicular), o levantamento apontou que o metro cúbico variou de R$ 4,49 no Centro a R$ 4,79 na Coophavilla II. A diferença, nesse caso, foi de 6,68%.

Realizada nos dias 19 e 24 de fevereiro, a pesquisa analisou o valor aplicado a nove produtos comercializados por 14 postos de combustíveis de Campo Grande. Os preços, que seguem os princípios de livre mercado e concorrência, podem ter sido alterados.

Os dados completos estão disponíveis no site do Procon Mato Grosso do Sul.

