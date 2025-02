Capital investe R$ 2,6 milhões no Carnaval e espera 120 mil foliões nos cinco dias de festa

À imprensa, secretaria de Cultura afirmou que espera um retorno de R$ 25 milhões após os eventos carnavalescos

Com a chegada da abertura oficial do Carnaval nesta sexta-feira (28), o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande divulgaram o esquema e estratégias de organização. Este ano, a Capital contará com um investimento de R$ 2,6 milhões, que será distribuído entre atrações, infraestrutura e segurança. A expectativa é que o retorno econômico seja de R$ 25 milhões, com a participação de cerca de 120 mil foliões em todos os dias de atrações.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) divulgou nesta quinta-feira (27), as ações planejadas para garantir um Carnaval seguro e consciente. Durante o anúncio, órgãos como a Polícia Militar, o Detran, a Guarda Civil Metropolitana, além da Secretaria de Saúde do Estado e o Corpo de Bombeiros, apresentaram suas respectivas estratégias.

Segurança

O Coronel Almeida da Policia Militar comentou que os agentes estarão presentes não só na Explanada Ferroviária (bloquinhos) e na Praça do Papa (desfile), como em lugares estratégicos da Cidade, visando a segurança dos foliões. “Nos cinco dias de festa, Campo Grande contará com cerca de 400 policias militares nas ruas”, detalhou o PM.

De acordo ainda com o Coronel, as entradas de acesso para a Explanada estarão limitadas e supervisionadas. A avenida Mato Grosso com a Rua 14 de Julho e a Rua Antônio Maria Coelho com a Avenida Calógeras serão bloqueadas para o acesso de carro.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) e o CB (Corpo de Bombeiros) também marcarão presença. “O evento contará com a participação de 397 policias na segurança dos locais, e em ruas próximas”, disse Alexandre Pedroso, da GCM. Já o Corpo de Bombeiros irá disponibilizar 7 viaturas, contendo de 3 a 4 agentes em cada.

Foliões Conscientes

Para aqueles que não consomem bebidas alcoólicas, o Detran (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) preparou uma área de camarote, onde serão disponibilizadas gincanas, bebidas sem álcool e comidas. Para ter acesso, o cidadão precisará realizar um teste de bafômetro e passar em um dispositivo de realidade virtual.

Durante toda a comemoração, vídeos alertando os perigos de dirigir embriagado serão divulgados.

“Não É Não”

Em proteção às mulheres, o Carnaval de Campo Grande também divulga a Lei do ‘Não é Não’, a qual reforça que o consentimento para atividades sexuais deve ser explícito e livremente dado, ou seja, a partir do momento em que alguém diz não, qualquer tipo de abordagem ou insistência se torna proibida. Os objetivos da lei são muito claros: proteger a integridade e a dignidade das pessoas, especialmente das mulheres, que são as maiores vítimas de violência sexual.

Saúde

Também marcando presença na folia da Capital, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) disponibilizará uma tenda na Explanada Ferroviária e na Praça do Papa, que contará com equipamentos para emergências, macas, poltronas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Este ano, assistentes sociais também ajudarão na campanha ‘NÃO É NÃO’ e no auxílio de crianças perdidas ou que necessitarem de ajuda. Agentes de saúde farão a distribuição de camisinhas e orientações sobre doenças sexualmente transmitidas.

Além disso, durante os cinco dias de Carnaval, as 1o UBS (Unidades Básicas de Saúde) estarão funcionando com plantão 24h.