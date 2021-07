Estado autoriza lançamento do FIC – O governo do Estado autorizou nesta semana o lançamento do edital de chamamento público do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC) para os anos de 2020-2021. Ao todo serão R$ 8 milhões destinados para a execução de novos projetos de arte e cultura no Estado. Os trabalhos podem ser elaborados por pessoas físicas e jurídicas.

“Essa é mais uma forma de atender o setor da cultura, fortemente afetado pela pandemia de Covid-19. O FIC é democrático, pois divide os recursos para todas as áreas culturais, da música às artes plásticas, passando pela dança, teatro, literatura e outros segmentos”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o o secretário de Estado de Cidadania e Cultura, João César Mattogrosso, o investimento é mais uma etapa importante do compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com os operadores da cultura. “Acabamos de acompanhar a sanção e regulamentação do Programa ‘MS Cultura Cidadã’ e a conclusão dos pagamentos do FIC 2019, sendo que este lançamento do FIC 21/22 também é mais uma iniciativa que vai beneficiar os trabalhadores da cultura, impulsionando a retomada e auxiliando o setor”, apontou Mattogrosso.

O valor do FIC reforça ainda mais o setor cultural de Mato Grosso do Sul. Neste mês também foi lançado o Programa “MS Cultura Cidadã”, destinado ao setor artístico do Estado. O auxílio irá pagar R$ 1.800 em três parcelas para os trabalhadores da cultura.

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) divulgou os selecionados para o projeto Som da Concha nesta terça-feira (20). Conforme o Diário Oficial, foram recebidas 241 inscrições e elencadas 10 atrações musicais na categoria Show de Abertura e 10 para o Show de Encerramento.

Conforme o texto, foram 20 músicos e bandas selecionadas para a próxima temporada do projeto. Abaixo, confira a relação dos selecionados para o Som da Concha.

