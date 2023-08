Em 10 anos 11,7 mil pessoas começaram a trabalhar no comércio de MS

O Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 11,7 mil pessoas ocupadas no setor do comércio, entre 2012 e 2021. Os dados constam na Pesquisa Anual de Comércio (PAC), divulgada nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento comparou as características estruturais do segmento empresarial da atividade de comércio, num período de 10 anos. Segundo o estudo, em 2021, o setor ocupou um total de 142.325 pessoas, no MS. Em 2012, eram 130.549 pessoas.

A pesquisa avalia os três principais segmentos: comércio de veículos, peças e motocicletas; comércio por atacado; e comércio varejista. Segundo o IBGE, houve decréscimo de 19,82% no número de unidades locais com receita de revenda das empresas comerciais no GO. O total de unidades locais passou de 21,7 mil em 2012, para 26 mil em 2021. Também houve um aumento de 2,6 mil unidades no comércio varejista e de 376 unidades no comércio de veículos, peças e motocicletas. O comércio atacadista apresentou aumento de 1.276 unidades.

De acordo com o estudo, em 2021 o salário médio mensal percebido por trabalhadores em cada divisão de atividades aumentou para 1,9 salários mínimo. Em comparação a 2012, houve um aumento também no salário médio recebido no comércio por atacado e de veículos, peças e motocicletas, de 2,8 e 2,6, respectivamente em 2021. O salário médio no comércio varejista aumentou para 1,7 salário mínimo.

Dentro dessa situação, o economista Aurélio Trancoso destaca que, diante dos resultados, é possível notar que os melhores salários do país em relação ao setor se concentram nas regiões Sul e Sudeste, que, por sua vez, também são as regiões que mais empregaram pessoas até 2021.

“Teve um aumento pequeno, mas teve. Depois, o Centro-Oeste, com aumento praticamente igual ao do Brasil, acompanhou o aumento brasileiro. E você tem Norte e Nordeste com os menores aumentos em termos de salário. Quando você fala de pessoas ocupadas, as regiões Sul e Sudeste são as que mais empregam e também são as que dão melhores salários”, diz.

Com esses resultados, a receita bruta do MS em 2021 dobrou de valor, em comparação ao ano de 2012, registrando R$ 119,8 bilhões. Do total, R$ 43 bilhões (35,9%) foram gerados no comércio varejista; R$ 65,6 bilhões (54,8%) no comércio por atacado; e R$ 11,1 bilhões (9,3%) no comércio de veículos, peças e motocicletas. O economista Luigi Mauri observa que, apesar da relativa melhoria que ocorreu no comércio, não houve uma recuperação total com relação ao período pré-pandemia. Ainda segundo o especialista, houve mudanças no comportamento de consumo dos brasileiros.

“Até 2021, a gente consegue observar claramente que o consumidor teve uma preferência por vendas online, quer dizer, as vendas físicas no comércio diminuíram e as vendas online cresceram. Ainda não é a predominância, mas elas tiveram um bom destaque nesse período até 2021. Isso pode apontar uma tendência para os próximos anos de o consumidor preferir comprar do conforto da sua casa, online, em vez de ir ao comércio fisicamente”, explica.

