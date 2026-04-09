Detran-MS já derrubou mais de 10 sites falsos este ano e intensifica monitoramento

Todos os anos o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) intensifica o monitoramento e o combate a fraudes digitais que utilizam indevidamente o nome da instituição, especialmente por meio de sites falsos que simulam serviços oficiais.

Somente no último ano, a equipe de Tecnologia da Informação do Detran-MS atuou diretamente na identificação e derrubada de 24 domínios fraudulentos. O trabalho é contínuo e baseado tanto em denúncias quanto em rotinas próprias de verificação, com respostas rápidas para reduzir riscos à população. Atualmente, os relatos de tentativas de golpe chegam ao órgão com frequência quase diária. De janeiro a março deste ano, mais de 10 endereços falsos já foram derrubados.

Além da atuação técnica, o Detran-MS mantém uma estratégia permanente de orientação ao cidadão. Alertas frequentes são publicados nos canais institucionais, com instruções claras sobre como identificar tentativas de golpe e acessar os serviços de forma segura.

Robson Lui, Diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS

O avanço desse tipo de crime também tem sido tratado em conjunto com a segurança pública. No ano passado, o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, esteve na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para relatar a recorrência dos casos e alinhar ações de enfrentamento à esses casos.

“O Detran-MS mantém atuação permanente no monitoramento e na resposta a fraudes, com tratamento imediato de todas as denúncias recebidas. Sempre atuamos diretamente para minimizar o impacto ao cidadão”, afirma o diretor.

Apesar das tentativas externas, o Detran-MS esclarece que não há qualquer registro ou evidência de invasão aos seus sistemas ou ao site oficial. As plataformas do órgão operam com múltiplas camadas de segurança, incluindo autenticação via Gov.br, garantindo a proteção dos dados dos usuários.

Casos envolvendo páginas clonadas e mensagens fraudulentas têm sido registrados em diferentes instituições e estados brasileiros, o que demonstra que a prática criminosa é recorrente e não se restringe ao Mato Grosso do Sul.

Como se proteger

O Detran-MS reforça que o acesso aos serviços deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais. Evite fazer pesquisas em canais de busca, digite direto os sites oficiais de Mato Grosso do Sul, que sempre terminam com ‘.ms.gov.br‘. No caso do Portal de Serviços do Detran pode ser acessado por meio do site institucional www.detran.ms.gov.br. O aplicativo Meu Detran MS é outra forma segura de utilizar os serviços.

Antes de inserir dados pessoais ou realizar qualquer pagamento, o cidadão deve adotar alguns cuidados:

– Conferir se o endereço eletrônico contém “ms.gov.br”

– Evitar acessar serviços por links enviados em redes sociais ou aplicativos de mensagens

– Digitar diretamente o endereço no navegador, sem depender de buscadores

– Desconfiar de cobranças com valores muito baixos ou promessas de desconto imediato

– Conferir o destinatário antes de finalizar qualquer pagamento

– Conferir se o beneficiário da guia é o Detran-MS.

– Observar a aparência do site, como erros de português ou layout inconsistente.

A etapa de pagamento requer atenção redobrada. Conferir a quem será feito o pagamento pode evitar pagamentos indevidos. Todas as guias emitidas pelo Detran-MS têm como beneficiário o CNPJ 01.560.929/0001-38, com conta no Banco do Brasil e chave PIX correspondente. Informações divergentes podem indicar tentativa de golpe.

O que fazer em caso de golpe

Nos casos em que houver prejuízo, a orientação é registrar boletim de ocorrência em uma unidade da Polícia Civil, por se tratar de crime de estelionato, além de formalizar denúncia na Ouvidoria do Detran-MS, também integrada ao FalaBR.

É importante anexar provas como prints de tela e comprovantes. Com essas informações, a equipe técnica do departamento pode colaborar com as investigações.

O Detran-MS reforça que a segurança digital é uma responsabilidade compartilhada. O Detran-MS só pode atuar na segurança do usuário dentro das plataformas oficiais. Ao menor sinal de fraude, o cidadão deve interromper o acesso, não realizar pagamentos e buscar confirmação nos canais oficiais.

Para atendimento, o órgão disponibiliza a assistente virtual Glória, acessível via WhatsApp pelo número (67) 3368-0500, com funcionamento 24 horas e selo de verificação oficial. O atendimento humanizado ocorre em horário comercial.

Com atuação contínua no monitoramento, resposta técnica às denúncias e orientação permanente à população, o Detran-MS reforça seu compromisso com a segurança digital dos usuários e o enfrentamento às fraudes.

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