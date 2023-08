Economia criativa lança encontros regionais para elaborar Plano Estadual do setor em MS

A Superintendência de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul vai rodar o Estado para ouvir dos criativos demandas e propostas para o Plano Estadual do setor em MS. O lançamento dos encontros regionais estreou na cidade de Corumbá, nessa quarta (3).

“Começamos um movimento do Estado para a construção da primeira lei estadual de economia criativa que vai ser o documento do plano estadual. A expectativa é que a gente consiga mobilizar todo MS e ter uma governança estruturada nas regiões para tratar da economia criativa em médio e longo prazo”, ressalta o superintendente da pasta, Décio Coutinho.

Com expertise no tema e uma carreira dedicada a alavancar a economia criativa em todo o País, Décio enfatiza o potencial de Mato Grosso do Sul. “A economia criativa é uma opção muito importante para a diversificação do portfólio econômico do Estado que é rico em diversidade cultural, biodiversidade e tem um potencial imenso a ser trabalhado”, completa.

PLANO ESTADUAL

A Superintendência de Economia Criativa compreende que um plano não se constrói dentro de gabinete, justamente para espelhar as realidades das regiões, especificidades e demandas. “É importante a participação dos criativos trazendo essas demandas, tendo voz, e para que a gente consiga, de forma participativa, ter um plano estadual que realmente represente a realidade das diferentes regiões do nosso MS”, enfoca Décio.

Para a construção do plano, serão promovidos oito encontros regionais, entre 31 de agosto e 21 de novembro, para colher propostas junto às comunidades criativas de cada cidade e região, ouvindo secretários municipais e colaboradores das áreas Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia, moda e tecnologia.

Como um “esquenta”, o lançamento regional do Plano Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul, em Corumbá, foi uma prévia do que virá durante o encontro regional, e já reuniu criativos, representantes do Sebrae e também do poder público municipal.

Prefeito do município, Marcelo Iunes afirma que o programa “MS + Criativo” será um divisor de águas para o Estado. “Com a participação efetiva de toda comunidade, vamos juntos viabilizar ainda mais desenvolvimento para nossa cidade, nossa região e todo nosso Mato Grosso do Sul. Isso vai refletir na formação de uma política governamental realmente inclusiva, ampla e que vai atender todos os 79 municípios sul-mato-grossense”, destacou Iunes.

A programação de lançamentos e dos encontros, você pode conferir abaixo. Depois, todas as proposições definidas regionalmente serão debatidas em Campo Grande no dia 5 de dezembro no Encontro Estadual, quando será formalizado o Plano, para posterior envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa.

Corumbá

Regional Oeste – Evento de lançamento: 02 e 03/08

Encontro Regional: 31/08

Naviraí

Regional Sul – Evento de lançamento: 07 e 08/08

Encontro Regional: 14/09

Ponta Porã

Fronteira – Evento de lançamento: 08 e 09/08

Encontro Regional: 20/09

Rio Verde

Regional Norte – Evento de lançamento: 15 e 16/08

Encontro Regional: 17/10

Campo Grande

Regional Centro – Evento de lançamento: 17/08

Encontro Regional: 27/09

Bonito

Regional Oeste – Evento de lançamento: 25 e 26/08

Encontro Regional: 31/10

Dourados

Regional Sul – Evento de lançamento: 03 e 04/10

Encontro Regional: 16/11

Três Lagoas

Regional Costa Leste – Evento de lançamento: 23 e 24/10

Encontro Regional: 21/11

