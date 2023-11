Missas ao ar livre a circo para diversão deste domingo

Neste domingo (6), a diversão com uma porção de opções para lazer, confira:

Missa no Bosque

horário: 11h

o quê: ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande-MS,

onde: Espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês

Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa

horário: das 14 às 18h

o quê: A partir de agosto até o final do ano, os atletas e amadores do tênis de mesa têm um

espaço dedicado ao esporte no Bosque dos Ipês. Às sextas, sábados e domingos, haverá partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. Além disso, haverá prática aberta ao público com desafio de saques valendo brindes.

onde: segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, em frente a Lojas Americanas

Campanha de Vacinação

horário: das 10h às 18h

o quê: o Bosque dos Ipês, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), receberá uma intensa campanha de vacinação. O objetivo é que a população consiga atualizar suas carteirinhas com doses de vacinas variadas. É obrigatório trazer documento pessoal e se possível, ter em mãos a carteirinha de vacinação. Estarão disponíveis os imunizantes:

BCG

Hepatite B

Hepatite A

Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada)

Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada)

Rotavírus (Monovalente)

Penta (DTP+Hib+HB)

Pneumo 13 V

Meningo C

Pneumocócica 10v

Meningo ACWY

Febre Amarela

Tríplice Viral (SCR)

Varicela

Tetraviral (SCRV)

DTP (infantil)

HPV Quadrivalente

Influenza

Pneumo 23 V

Difteria e Tétano (dT)

DTPa (adulto)

COVID-19.

onde: 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês, em frente à Academia Positivamente (LUC 182).

Transmissão Brasileirão 2023 – São Paulo x América (MG)

horário: 15h

o quê: transmissão do jogo ao vivo, no telão da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

onde: Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

Circo Mundo Mágico

o quê: O Circo Mundo Mágico, que já percorreu todo o país, traz um espetáculo divertido e emocionante. O show inclui palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, com destaque para o emocionante Globo da Morte, no qual cinco motocicletas giram simultaneamente. Além disso, o circo também traz personagens adorados pelas crianças, como o Homem-Aranha, e conta com mais de 20 atrações no total.

horário: terça a sexta-feira às 20h, aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

onde: estacionamento A do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://circomundomagico.byinti.com/ ou direto na bilheteria. Crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia entrada.

Parque da DC Comics

o quê: pela primeira vez no Centro Oeste, o Bosque dos Ipês recebe o parque indoor

da DC Comics. A atração conta com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, ambiente com realidade aumentada dos personagens Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. As famílias farão uma verdadeira imersão ao Mundo DC.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: lojas 118 e 119, no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: Sexta a domingo

-Passaporte DC Comics R$40 (individual)

-Passaporte BATMAN R$70 (duas pessoas do mesmo grupo)

-Passaporte Jovens Titãs R$100 (três pessoas do mesmo grupo)

-Passaporte Liga da Justiça R$120 (quatro pessoas do mesmo grupo)

Meia entrada

-PCD

-PNE

-Idosos

-Síndrome de Down

-Autistas

Vantagens Alphaville Sexta a Domingo

Clientes Clube de Vantagens Alphaville ganham 1 (uma) foto impressa. 1 (uma) foto por CPF.

Arena Trampolim

o quê: complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: o ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1,00 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

