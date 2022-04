“É preciso medidas econômicas urgentes para enfrentar à inflação”, ressaltou Kemp

O assunto trazido à tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo deputado estadual Pedro Kemp (PT) nesta manhã (12) foi a economia do Brasil. “O preço dos alimentos vem subindo de uma forma assustadora, nós tivemos ontem o anúncio da inflação de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor foi de 1,62%, após uma alta de 1,01% em fevereiro, e foi puxada pela disparada do preço dos combustíveis. É a maior inflação desde 1994”, relatou.

“Isso vem me preocupando muito. A economia está praticamente à deriva, não estamos vendo nenhum projeto ou medida apresentada para combater a inflação, e o aumento de preço de combustíveis acabam impactando toda uma cadeia de transporte de alimentos e insumos, ocasionando o aumento nos alimentos, ainda muito dependente do transporte rodoviário”, explicou Kemp.

O deputado ainda relatou a situação vivida por milhões de brasileiros. “São 12 milhões de pessoas que não se alimentam de forma adequada no Brasil. Situação inadmissível termos no Brasil a insegurança alimentar, pois aqui temos terras férteis, povo trabalhador, e poderíamos ter produção suficiente para nos alimentar e também ao resto do mundo. Alguma coisa precisa ser feita, quem está à frente da política econômica é o Governo Federal”, declarou Pedro Kemp.

O deputado Felipe Orro (PSD) parabenizou o assunto trazido à tribuna. “Não podemos nos fechar e bolhas e não olharmos nossos irmãos, essa situação exige empenho de toda a classe política, engajados com setores sociais e igrejas. No interior tenho visto regiões, como a que cresci, com enorme dificuldade na geração de empregos e muitas famílias passando situação de risco alimentar, comprando menos comida por não ter dinheiro. E isso não é justo em um País dessa dimensão geográfica, com terras férteis e clima bom, ter gente em nosso Estado que não tem alimento na mesa”, frisou.