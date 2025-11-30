Dono do banco Master e sócios são liberados da prisão, mas impedidos de atuar no financeiro

Daniel Vorcaro – dona do Banco Master – e os sócios Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, foram soltos na sexta-feira (28). O habeas corpus foi concedido pela desembargadora Solange Salgado da Silva, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região. No entanto, os empresário deverão usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de exercer atividades no setor financeiro, de ter contato com outros investigados e de sair do país.

O banqueiro e outros sócios do banco foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF (Polícia Federal) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB (Banco Regional de Brasília), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões. O IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) tem apliado no Master mais de R$ 1 milhão de investimento.

Conforme já publicado pelo O Estado, na edição de ontem (29), o diretor do IMPCG esclareceu que o Instituto ingressará na Justiça Federal nos próximos dias para recuperar o montante que corresponde a cerca de 3,2% do total do fundo previdenciário do Município.

Vorcaro foi preso pela PF no dia 17 deste mês enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos.

Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tentou fugir do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

Por Suzi Jarde

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.