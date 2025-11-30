Família busca jovem que desapareceu na sexta-feira em Campo Grande

Natan sumiu no Mata do Jacinto e não tinha histórico de desaparecimento

A família de Natan segue em busca de informações sobre o jovem, desaparecido desde a última sexta-feira (28/11), em Campo Grande. A última localização conhecida foi registrada na região do Mata do Jacinto, próximo à esquina da Rua Rebouças com a Rua Jamil Basmage.

Parentes relataram que Natan nunca teve qualquer episódio de desaparecimento, o que aumentou a preocupação quando perceberam que ele não retornava para casa nem atendia ligações. A polícia já foi acionada e auxilia nas buscas.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar o jovem pode ser repassada à polícia ou ao pai, Bruno Miranda, pelo telefone (67) 99963-4149.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram