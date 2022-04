Dólar cai a R$ 4,66 e cotação volta ao pré-pandemia

O dólar fechou hoje (1º) em queda de 1,99%, a R$ 4,6660, a menor cotação desde os R$ 4,6470 de 10 de março de 2020, véspera do dia em que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia de COVID-19.

Nesta semana, a divisa americana recuou 1,70%, um dia após ter encerrado o primeiro trimestre de 2022 com um tombo de quase 15%, o maior para um período de três meses desde junho de 2009.

Ontem (31), o dólar caiu 0,50%, a R$ 4,7610. Com isso, a moeda americana acumulou nos primeiros três meses de 2022 um tombo de 14,6%, o maior para um trimestre desde junho de 2009. No mês, o mergulho foi de 7,6%. A última vez que a desvalorização mensal do dólar frente ao real havia encostado nos 8% foi em outubro de 2018.

Com informações da Folhapress