Doações na declaração do IR atingem R$ 7,52 milhões em MS

O volume de recursos doados pelos contribuintes de Mato Grosso do Sul ao Fundo da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso, por meio da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022, atingiu R$ 7,52 milhões, R$ 2 milhões a mais para as entidades vinculadas a esses fundos. O montante representa aumento de 34,8% na comparação com o ano anterior.

As doações foram feitas diretamente na declaração do IR, cujo prazo de entrega terminou em 30 de abril. Dados da Receita Federal mostram aumento de 32,4% no número de doadores. Passou de 2.515 em 2021 para 3.332 em 2022.

Dos R$ 7,52 milhões doados em Mato Grosso do Sul, R$ 5,25 milhões foram destinados ao Fundo da Criança e do Adolescente, ou 70% do montante. Já o valor doado ao Fundo do Idoso passou de R$ 1,26 milhão em 2021 para R$ 2,27 milhões este ano, crescimento expressivo de 80%.

Os dados mostram ainda que, dos 79 municípios do Estado, 65 receberam algum valor. Campo Grande foi o mais beneficiado, com R$ 1,78 milhão, distribuídos por 1.055 doadores. Dourados aparece em segundo com R$ 1,02 milhão para 878 doadores, seguido de São Gabriel do Oeste, onde as doações alcançaram R$ 718 mil para 143 doadores.

Caarapó e Itaporã, embora com base de declarantes inferior a dezenas de outras cidades, como Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Nova Andradina e Sidrolândia, por exemplo, aparecem em quarto e quinto lugares em doações recebidas. Às entidades ali registradas foram destinados R$ 634 mil e R$ 529 mil, respectivamente.

“A imprensa da Capital e do interior teve papel importante na divulgação da campanha, dando-nos espaço para destacar que o valor doado não seria tirado do bolso do contribuinte. As entidades abraçaram a ideia e a tendência é que esse gesto de cidadania cresça mais ainda nos próximos anos”, afirma o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto.