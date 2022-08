Projeto Escolas Saneadas leva saneamento para escolas e beneficia 50 mil alunos

A Águas Guariroba lança nesta sexta-feira (26), em comemoração aos 123 anos de Campo Grande, o Projeto Escolas Saneadas. O projeto tem como objetivo garantir o acesso aos serviços de água e esgoto tratados para 116 escolas públicas de Campo Grande, entre unidades municipais e estaduais, beneficiando cerca de 50 mil alunos da rede de ensino.

Ao todo, 27 mil metros de rede de esgoto serão implantados, que beneficiarão não apenas as escolas, como também os moradores do entorno de cada unidade escolar, ampliando ainda mais a cobertura de esgoto, que hoje chega a mais de 80% em Campo Grande.

Na última terça-feira (23), o projeto foi apresentado para a Secretária Municipal de Educação, Alelis Izabel de Oliveira Gomes e para o secretário adjunto, Waldir Leonel, que receberam o diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira.

“Entregar o projeto Escolas Saneadas para a rede pública de ensino é mais um presente da Águas Guariroba nos 123 anos de Campo Grande. O projeto destaca as ações voltadas aos serviços de água e esgoto na cidade morena que hoje é referência nacional na qualidade e avanço no saneamento”, destaca o diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira.

O projeto Escolas Saneadas é mais um projeto da Águas Guariroba desenvolvido em escolas públicas. A concessionária também conta com o programa Sanear, realizado através de palestras, teatro, educação ambiental e concursos através de planos de aula para professores e alunas com o tema voltado para a sustentabilidade e meio ambiente no âmbito escolar.

